Израиль продолжает операции на Западном берегу. Командир Исламского джихада погиб.

После напряженного боя израильские силы ликвидировали пятерых боевиков, которые укрывались в мечети, как сообщили израильские власти в четверг. Это столкновение произошло утром в лагере беженцев в городе Тулкарм.

Фракция Исламский джихад объявила, что среди погибших был их высший командир в лагере беженцев Нур Шамс, Мохаммед Джабер, также известный как Абу Шуйях, лидер бригад Аль-Кудс в Тулкарме, а также несколько членов его бригады, находившихся рядом с израильскими солдатами.

На день раньше израильская армия взяла на себя ответственность за ликвидацию девяти боевиков во время одновременных рейдов в Тулкарме, Дженине, Тубасе и их соответствующих лагерях беженцев. Однако Министерство здравоохранения Палестины сообщило о 15 погибших с начала израильской военной операции.

Журналисты агентства новостей AFP сообщили, что израильские силы сосредоточили свои операции на городах Дженин и Тулкарм. Израильские силы якобы покинули лагерь аль-Фара в Тубасе, где во время рейда в среду погибли несколько палестинцев.

По данным Палестинского клуба заключенных, в результате израильской военной операции было задержано не менее 45 человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к "немедленному прекращению" израильской операции в Twitter.

Израиль запустил эту масштабную операцию в ответ на "значительный рост террористической активности" в предыдущем году, в том числе более 150 обстрелов и взрывов, исходящих из целевых зон. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид отметил, что целью операции было "разгромить иранско-исламистскую террористическую сеть" в регионе.

С тех пор, как конфликт между Израилем и исламской палестинской организацией ХАМАС в секторе Газа обострился, ситуация в израильской оккупированной Западном берегу ухудшилась.

В связи с жестоким инцидентом, в котором израильские поселенцы атаковали палестинскую деревню на Западном берегу две недели назад, израильская армия признала свою "ошибку" в среду. Вооруженные поселенцы вторглись в деревню Джит, подожгли автомобили и бросали коктейли Молотова. Один палестинец был убит, а другой ранен. Израильская армия признала, что не смогла обеспечить безопасность жителей деревни.

Министр иностранных дел ЕС Josep Borrell предупредил, что израильская военная операция на Западном берегу может стать предвестником эскалации войны из сектора Газа. Боррель предложил добавить израильского министра финансов Бецалеля Смотрича и министра безопасности Итамара Бен-Гвира в список санкций ЕС в ответ на их "неподобающие ненавистнические сообщения" против палестинцев. Однако против этого выступили Венгрия и Италия.

Израильские военные операции против палестинских боевиков продолжались в секторе Газа в четверг, как сообщалось, с "дюжинами" нейтрализованными в уличных боях и авиаударах, по данным израильских источников. Среди погибших был боевик в районе Хан-Юнис, участвовавший в нападении ХАМАС 7 октября.

Родственники израильских заложников, удерживаемых в Газе, собрались у границы, пытаясь связаться с заложниками через громкоговорители. Рахель Голдберг-Полин, мать заложника, кричала своему сыну: "Херш, это мама. Я молюсь Богу, чтобы он вернул тебя сейчас. Я люблю тебя – будь сильным".

Во время митинга около 20 человек приблизились к границе сектора Газа, некоторые кричали: "Мы идем". Но в конечном итоге их остановили израильские солдаты.

Комиссия выразила обеспокоенность ухудшающейся ситуацией в Тулкарме и призвала обе стороны к деэскалации конфликта. Международная организация Комиссия также призвала к независимому расследованию предполагаемых нарушений прав человека, сообщаемых во время израильских военных операций.

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