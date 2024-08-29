Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиЕвропейская комиссия

Израиль продолжает операции на Западном берегу. Командир Исламского джихада погиб.

Последние сутки израильская армия целенаправленно атаковала палестинских боевиков на Западном берегу, что унесло жизни пяти человек, в том числе видного местного лидера фракции Исламский джихад, как сообщают палестинские источники. Одновременно инициатива Жозепа Борреля о введении санкций...

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут

Израиль продолжает операции на Западном берегу. Командир Исламского джихада погиб.

После напряженного боя израильские силы ликвидировали пятерых боевиков, которые укрывались в мечети, как сообщили израильские власти в четверг. Это столкновение произошло утром в лагере беженцев в городе Тулкарм.

Фракция Исламский джихад объявила, что среди погибших был их высший командир в лагере беженцев Нур Шамс, Мохаммед Джабер, также известный как Абу Шуйях, лидер бригад Аль-Кудс в Тулкарме, а также несколько членов его бригады, находившихся рядом с израильскими солдатами.

На день раньше израильская армия взяла на себя ответственность за ликвидацию девяти боевиков во время одновременных рейдов в Тулкарме, Дженине, Тубасе и их соответствующих лагерях беженцев. Однако Министерство здравоохранения Палестины сообщило о 15 погибших с начала израильской военной операции.

Журналисты агентства новостей AFP сообщили, что израильские силы сосредоточили свои операции на городах Дженин и Тулкарм. Израильские силы якобы покинули лагерь аль-Фара в Тубасе, где во время рейда в среду погибли несколько палестинцев.

По данным Палестинского клуба заключенных, в результате израильской военной операции было задержано не менее 45 человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к "немедленному прекращению" израильской операции в Twitter.

Израиль запустил эту масштабную операцию в ответ на "значительный рост террористической активности" в предыдущем году, в том числе более 150 обстрелов и взрывов, исходящих из целевых зон. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид отметил, что целью операции было "разгромить иранско-исламистскую террористическую сеть" в регионе.

С тех пор, как конфликт между Израилем и исламской палестинской организацией ХАМАС в секторе Газа обострился, ситуация в израильской оккупированной Западном берегу ухудшилась.

В связи с жестоким инцидентом, в котором израильские поселенцы атаковали палестинскую деревню на Западном берегу две недели назад, израильская армия признала свою "ошибку" в среду. Вооруженные поселенцы вторглись в деревню Джит, подожгли автомобили и бросали коктейли Молотова. Один палестинец был убит, а другой ранен. Израильская армия признала, что не смогла обеспечить безопасность жителей деревни.

Министр иностранных дел ЕС Josep Borrell предупредил, что израильская военная операция на Западном берегу может стать предвестником эскалации войны из сектора Газа. Боррель предложил добавить израильского министра финансов Бецалеля Смотрича и министра безопасности Итамара Бен-Гвира в список санкций ЕС в ответ на их "неподобающие ненавистнические сообщения" против палестинцев. Однако против этого выступили Венгрия и Италия.

Израильские военные операции против палестинских боевиков продолжались в секторе Газа в четверг, как сообщалось, с "дюжинами" нейтрализованными в уличных боях и авиаударах, по данным израильских источников. Среди погибших был боевик в районе Хан-Юнис, участвовавший в нападении ХАМАС 7 октября.

Родственники израильских заложников, удерживаемых в Газе, собрались у границы, пытаясь связаться с заложниками через громкоговорители. Рахель Голдберг-Полин, мать заложника, кричала своему сыну: "Херш, это мама. Я молюсь Богу, чтобы он вернул тебя сейчас. Я люблю тебя – будь сильным".

Во время митинга около 20 человек приблизились к границе сектора Газа, некоторые кричали: "Мы идем". Но в конечном итоге их остановили израильские солдаты.

Комиссия выразила обеспокоенность ухудшающейся ситуацией в Тулкарме и призвала обе стороны к деэскалации конфликта. Международная организация Комиссия также призвала к независимому расследованию предполагаемых нарушений прав человека, сообщаемых во время израильских военных операций.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Данное морское существо, якобы принадлежащее к семейству оконечниц (Chaunacidae), было замечено...
Главные темы

Механизированный дайвер снимает захватывающие изображения загадочных глубоководных организмов, которые еще не идентифицированы.

Ученые погружаются на множество фathonov под водой у побережья Чили с помощью подводного дрона, открывая weitgehend неизвестные мореходные окружающие области.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Женщина встретила свою смерть на кухонном ноже: пациент психического здоровья из Нижней Саксонии
Главные темы

Женщина встретила свою смерть на кухонном ноже: пациент психического здоровья из Нижней Саксонии

В Grupaнде был помещен в психиатрическую лечебницу 38-летний человек из Нижней Саксонии после попытки причинить вред ножом своей матери. Областной суд в Аурихе отказался предъявлять обвинение в убийстве из-за недостаточной уголовной ответственности, но постановил содержать его бессрочно в...

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
QR-коды поддельных цифровых кошельков не перенаправляют пользователей на ожидаемые средства, а...
Главные темы

Предупреждение по поводу маркировки биткоин-скриптов на тротуарах

Предупреждение по поводу маркировки биткоин-скриптов на тротуарах Иногда кажется, что на улицах валяются купюры, но, как только пытаешься их потратить, оказывается, что они поддельные. Аналогичные случаи происходят с якобы брошенными биткоин-кошельками на бумаге, которые оставляют сомнительные личности, чтобы провернуть мошенничество. Полиция Баварии предупреждает общественность о мошенничестве с фальшивыми биткоин-кошельками на

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Высокие темпы инфляции в Германии создают напряжение для многих покупателей.
Главные темы

Значительное снижение инфляции в августе - возможные корректировки ставки впереди?

Крупное снижение инфляции, зафиксированное в Германии в августе, положило конец недавним всплескам цен. Это сокращение может стать значительным сигналом для центрального банка.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Литва получает огнестрельное оружие немецкого происхождения
Политика

Литва получает огнестрельное оружие немецкого происхождения

Литва получает огнестрельное оружие немецкого происхождения Литва усиливает свой арсенал на фоне конфликта России с Украиной: Прибалтийская страна, входящая в состав как ЕС, так и НАТО, получила от немецкого производителя оружия Heckler & Koch некоторое количество пистолетов-пулеметов MP7 A2 на сумму 1,3 миллиона евро. Эти оружия были выбраны из-за

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Исследование раскрывает потенциальную ценность образовательной инициативы стоимостью в миллиарды долларов
Политика

Исследование раскрывает потенциальную ценность образовательной инициативы стоимостью в миллиарды долларов

Исследование раскрывает потенциальную ценность образовательной инициативы стоимостью в миллиарды долларов Немецкая администрация стремится расширить образовательные возможности посредством знаменитой программы Startchancen, направленной на помощь многочисленным тысячам школ, расположенных в финансово неблагополучных районах. Как прогнозировалось в исследовании, эта инициатива может принести существенные долгосрочные экономические выгоды, согласно данным. Инвестиции в размере 20 миллиардов

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Пассажиры северо-западных железных дорог продолжают терпеть задержки ввода новых услуг.
Федеральные земли Германии

Поезда на север снова задерживаются <unk>

На автостраде Бремен-Нижняя Саксония запланированы значительные улучшения с вводом в эксплуатацию новых поездов. Пассажиры возмущены третьей инцидентом задержки.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
ДТП на федеральной трассе якобы связано с участием скорой помощи
Федеральные земли Германии

ДТП произошло с участием скорой помощи, перевозившей пациента.

Произошла серия столкновений, в которую были вовлечены пять автомобилей, одним из которых была работавшая в рабочее время скорая помощь.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно