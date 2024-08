Израиль признает предложение о перемирии <unk> ХАМАС продвигает свои действия

Если ХАМАС и его лидеры действительно ценят население Палестины, за которое они якобы выступают, они должны согласиться на это соглашение и разработать четкий план его реализации, предложил Блинкен. Реализация соглашения, которое сейчас находится на столе, является "самым быстрым, самым сильным и самым успешным способом" облегчить тяжкие страдания, которые переживают палестинцы из-за атаки ХАМАС 7 октября и последующего конфликта.

После встречи с Блинкеном офис Нетаньяху объявил о его намерении обеспечить "максимальное количество живых заложников" на начальном этапе плана перемирия.

Перед встречей с Нетаньяху Блинкен проконсультировался с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Он призвал обе стороны не упустить "возможность, которая, возможно, является последней" для перемирия и освобождения заложников. "Это критический момент", - сказал он, "возможно, лучшая, а возможно, последняя возможность для перемирия".

Блинкен прибыл в Израиль в воскресенье. Это его девятое посещение региона с момента атаки ХАМАС на Израиль и последующего конфликта в секторе Газа десять месяцев назад. В среду он посетит Египет, а вскоре после этого планируется поездка в Катар.

Блинкен хочет быстрого соглашения в текущих переговорах, которые возобновились в четверг и пятницу в Дохе и должны продолжиться на этой неделе в Каире. Нетаньяху гарантировал Блинкену участие высококлассной команды переговорщиков в будущих раундах для завершения этого процесса, сообщил Блинкен.

США представили новое компромиссное предложение воюющим сторонам, Израилю и ХАМАС, несколько дней назад. Совместное заявление посредников, США, Египта и Катара, объявило, что предложение преодолевает "остающиеся расхождения".

На выходных президент Байден сказал, что стороны ближе к соглашению, чем когда-либо прежде. В воскресенье он повторил, что переговоры продолжаются. "Мы не сдаемся", - сказал он, "соглашение все еще возможно". Израильские переговорщики выразили "осторожный оптимизм" после окончания первого раунда переговоров.

ХАМАС, который не участвовал в переговорах в Дохе, назвал заявления об approche соглашения "иллюзией". Вместо этого они назвали его "навязыванием американского диктата".

Конфликт в секторе Газа начался с масштабной атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. По данным Израиля, в секторе Газа погибли 1198 человек и были захвачены 251 человек. С тех пор Израиль проводит масштабные военные операции в секторе Газа. По данным министерства здравоохранения ХАМАС, которое не может быть независимо проверено, более 40 000 человек были убиты на данный момент.

Визит Блинкена был омрачен новым насилием: ХАМАС и связанная с ним радикальная исламская организация "Джихад" взяли на себя ответственность за неудачную атаку в Тель-Авиве в воскресенье вечером. Обе группы угрожали Израилю дальнейшими атаками. В результате взрыва погиб один человек и еще один был ранен. По словам пресс-секретаря правительства Давида Менсера, нападавший взорвал взрывное устройство, не достигнув многолюдной жилой зоны.

Израильская армия объявила в понедельник, что ее солдаты действуют в южной и центральной частях сектора Газа. ВВС атаковали "более 45 террористических целей" по всей Палестине в течение 24 часов. Позже армия объявила, что расширила свои операции в Хан-Юнисе и за пределами Деир-эль-Балаха. Медицинские источники сообщили агентству новостей AFP, что воздушный удар западнее Хан-Юниса убил ребенка и ранил нескольких женщин.

Блинкен находится в регионе с тех пор, как ХАМАС начал масштабную атаку на сектор Газа десять месяцев назад, что привело к значительным потерям жизней и захвату людей, как сообщается со стороны Израиля.

