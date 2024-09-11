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Израиль предлагает лидеру ХАМАСа возможность покинуть Газу

 and  Anne Legman
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В апреле 2023 года Синвар был замечен в общественном месте. Предполагается, что он в настоящее...
В апреле 2023 года Синвар был замечен в общественном месте. Предполагается, что он в настоящее время прячется, используя обширную сеть тоннелей под Сектором Газа.

Израиль предлагает лидеру ХАМАСа возможность покинуть Газу

В разгар приостановленных переговоров о перемирии и обмене пленными Израиль предлагает безопасный маршрут для выезда из сектора Газа влиятельного фигуранта ХАМАС Яхьи аль-Синвара. Бригадный генерал Галь Хирш, ответственный за заложников и пропавших без вести в Израиле, выразил готовность создать такой безопасный коридор для Синвара, его родственников и сопровождающих, как сообщает Bloomberg Finance.

Хирш открыто заявил: "Наша цель - вернуть заложников. Наши требования включают разоружение, десенситизацию и, конечно же, лучшую систему управления Газой". Предложение, как сообщается, было инициировано специальным посланником Израиля по обмену пленными, работающим под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху, примерно за два дня до этого. Хирш воздержался от комментариев о возможных последствиях.

Представитель ХАМАС признал предложение о разрешении на выезд Синвара в рамках более широкой сделки по Газе. Однако ХАМАС согласится вести переговоры об этом предложении только в рамках всеобъемлющего соглашения, которое решает текущие неопределенности, связанные с перемирием и будущим Газы, а также создание автономного палестинского государства в новом политическом ландшафте.

Сообщается, что местонахождение Синвара по-прежнему неизвестно. Разведка предполагает, что он прячется в обширной системе подземных туннелей под сектором Газа. Представитель ХАМАС заявил в середине января, что лидеры в Газе не уйдут добровольно. "Либо победа, либо мученичество", - заявил конфиденциальный источник из ХАМАС в Бейруте. "Газа - наша земля, и наша кровь так же ценна, как и кровь народа".

Переговоры о перемирии в Газе, поддерживаемые посредниками, такими как Египет, США и Катар, и освобождении израильских заложников, удерживаемых исламским ХАМАСом, зашли в тупик.

Предложение о безопасном маршруте для выезда Яхьи аль-Синвара из сектора Газа зависит от более широкого соглашения, касающегося перемирия, будущего Газы и автономного палестинского государства. Несмотря на его скрытое местоположение в системе подземных туннелей, Синвар отказывается покидать сектор Газа, разделяя мнение, что "Газа - наша земля, и наша кровь так же ценна, как и кровь народа".

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