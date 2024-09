После двух спонтанных взрывов, вызванных подстроенными радиоустройствами, ливанская шиитская милиция «Хезболла» находится в замешательстве. Воспользовавшись этой возможностью, Израиль запускает многочисленные атаки на их площадки для запуска ракет, как заявляют израильские власти. По данным израильской армии, вечерние воздушные удары были направлены против "множества ракетных установок", которые были приведены в готовность к "немедленному развертыванию против израильской территории".

Израиль постоянно бомбит Хезболлу воздушными ударами.

Между тем, президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон выступают за дипломатическое решение кризиса. Макрон, обращаясь к ливанскому народу в цифровом вещании, заявил, что "никому не нужна эскалация". Франция подтверждает свою поддержку Ливана и призывает политических лидеров в Бейруте предотвратить надвигающуюся войну. Он призвал: "Ливан не должен поддаваться страху надвигающегося конфликта". Макрон, как сообщается, провел телефонные переговоры с премьер-министром Ливана Наджибом Микати, спикером парламента Набихом Берри и командующим армией Жозефом Ауном. Он также связался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер призывает «Хезболлу» прекратить свои "террористические атаки" на Израиль. Он предложил, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла может прекратить нападения на Израиль - "и я гарантирую вам, мы ясно дадим понять Израилю необходимость мира в таких обстоятельствах", - сказал Миллер в Вашингтоне. Однако пока «Хезболла» продолжает нападения, "Израиль естественным образом прибегнет к военным мерам для своей защиты", - рассуждает Миллер. США призывают все стороны воздержаться от эскалации и предотвратить нарастание насилия. Конечная цель - добиться прекращения огня в секторе Газа. Представитель Белого дома объявил: "Дипломатическое решение - наилучший вариант". Байден считает такое решение достижимым.

Израиль: Усиление конфликта

Конфликт между Израилем и «Хезболлой» в Ливане принимает тревожный оборот после одновременного взрыва сотен радиоустройств милиции «Хезболлы» во вторник и среду. Взрывы произошли двумя волнами, в результате чего погибли 37 человек и более 3000 получили ранения. «Хезболла» обвиняет Израиль и угрожает ответом. Насралла признал "значительное поражение" своей милиции. Израиль, по его мнению, "пересек все границы" этими взрывами, заявил он в телеобращении.

Иран, покровитель «Хезболлы», также угрожает Израилю "катастрофическим" ответом. "Такие акты террора, неизбежный результат отчаяния и неудачных попыток сионистского режима, скоро встретят катастрофический ответ от фронта Сопротивления", - заявил командир иранской Revolutionary Guards Hossein Salami, как сообщает иранские государственные СМИ в сообщении к Насралле. "Фронт Сопротивления" или "Ось Сопротивления" - это военная коалиция против Израиля, состоящая из Ирана и его региональных союзников, в том числе «Хезболлы», палестинской исламской организации Хамас и йеменских хути.

Военные Израиля твердо намерены "продолжать уничтожать инфраструктуру «Хезболлы», чтобы защитить Государство Израиль". Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее заявил, что война переместилась на север, в сторону Ливана. Цель состояла в том, чтобы облегчить возвращение жителей северного Израиля, которые бежали от нападений «Хезболлы». Израиль хранит молчание по поводу взрывов, в которых его обвиняют.

Срочное заседание Совета Безопасности ООН

По данным представительства Ливана в ООН, коммуникационные устройства «Хезболлы» были заранее загружены взрывчатыми веществами перед въездом в страну. "Предварительные расследования показывают, что пострадавшие устройства были мастерски заминированы взрывчатыми веществами перед въездом в Ливан, и они были взорваны с помощью электронных писем, отправленных на устройства", - заявило представительство в письме в Совет Безопасности ООН. Эти израильские атаки были "безпрецедентными по своей жестокости" и угрожали дипломатическим усилиям по прекращению конфликта в секторе Газа и южном Ливане, как утверждается.

По просьбе Алжира, Совет Безопасности ООН созывает экстренное заседание на сегодняшний день, пятницу. Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб также примет участие в заседании. С начала конфликта между исламской палестинской организацией Хамас и Израилем в секторе Газа 7 октября 2021 года столкновения между израильской армией и «Хезболлой», аффилированной с Хамас, значительно усилились в Ливане. ТENS of thousands of people on both sides of the border had to seek refuge.

Конфликт официально не объявлен войной. Тем не менее, 623 человека уже погибли в боях в Ливане, из которых не менее 141 были гражданскими. На израильской стороне, включая оккупированные Голанские высоты, погибли 24 солдата и 26 гражданских, согласно официальной статистике.

