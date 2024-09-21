Израиль наносит удары по южному Бейруту.

Во время стычки между Израилем и Хезболлой в Ливане столица страны подверглась авиационному нападению. Израильские военные взяли на себя ответственность за удар по городу, но вначале отказались предоставить подробности, упомянув только звук двух взрывов. Свидетели якобы указали на то, что удар пришелся на место в южной части Бейрута. Согласно информации AFP, полученной от источников Хезболлы, нападение унесло жизнь лидера специального подразделения Хезболлы.

Телеканал Al-Majadin сообщил, что район Дахия, густо населенный район, был обстрелян множеством ракет с помощью дрона. Хезболла сообщила АР, что район был поражен воздушным ударом, но не предоставила дополнительной информации.

Местный житель сообщил, что почувствовал, как его здание дрожит, а на улицах разлилось страх. Работали службы экстренной помощи с множеством скорых. Телеканал Al-Manar, принадлежащий Хезболле, подтвердил наличие раненых, в том числе детей.

Ранее Израильская армия объявила, что бомбила около 100 площадок для запуска ракет для проиранских милиций. Это было описано как одна из самых масштабных волн атак с начала взаимной бомбардировки в октябре прошлого года. Армия Израиля сообщила о запуске 140 ракет из Ливана.

В течение 3-го и 4-го дней недели серия взрывных устройств взорвалась одновременно в различных местах в Ливане. Примерно 3000 человек получили ранения, с числом жертв не менее 37. По данным Хезболлы, боевики этой организации составляют значительную часть пострадавших, которые сражаются с Израилем из Ливана. Военные и разведывательные аналитики считают, что Израильская армия ответственна за, казалось бы, хорошо скоординированные нападения. Однако военные пока не прокомментировали взрывы.

Европейский Союз выразил озабоченность по поводу эскалации tensions между Израилем и Хезболлой, призвав к деэскалации и соблюдению международного права. Европейский Союз также похвалил усилия Ливана по поддержанию стабильности в регионе несмотря на продолжающиеся конфликты.

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