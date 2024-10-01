Израиль начал ограниченную наземную операцию в Ливане

Израильские вооруженные силы начали наземную операцию под названием "Северный удар" против Хезболлы в южном Ливане, что совпадает с сообщениями из США. Цель этой операции - ликвидировать инфраструктуру террористических организаций Хезболлы в нескольких пограничных деревнях.

Как сообщалось накануне, Израильская армия начала эту "концентрированную и целенаправленную" наземную операцию против Хезболлы, группы, связанной с Ираном. Операция поддерживается авиационными ударами и артиллерией и началась несколько часов назад. Израильская армия атакует "террористические объекты и инфраструктуру Хезболлы", расположенные в деревнях возле израильской границы.

По данным израильского телеканала Kan, основной целью этой операции являются объекты элитных подразделений Хезболлы. Стоит отметить, что эта операция не направлена на захват территорий, а на уничтожение ключевых военных целей.

Жители ливанского пограничного города Аита аль-Шабб сообщают о сильной бомбардировке и звуках вертолетов и дронов. Согласно сообщениям израильских военных источников, операция "Северный удар" будет продолжена в зависимости от обстоятельств.

Установление военной буферной зоны

Ранее Израильская армия объявила об установлении "военной буферной зоны" в трех пограничных районах на севере Израиля, затрагивающих районы вокруг Метулы, Мигва Ам и КирGiladi. Вход в эту зону запрещен, как указано в военном заявлении.

Одновременно с этим, представитель Государственного департамента США Мэтт Миллер подтвердил, что Израиль начал "ограниченные" наземные операции против милиции Хезболлы в Ливане. Он упомянул, что Израиль в настоящее время ведет "ограниченные операции" против инфраструктуры Хезболлы, расположенной возле границы.

Отвод ливанской армии

Перед началом израильской наземной операции ливанская армия отозвала своих солдат с границы, согласно военным источникам. Некоторые солдаты были перемещены от так называемой синей линии. Регулярные войска ливанской армии испытывают нехватку ресурсов, их оборудование устарело, и иногда заканчиваются продовольственные запасы. Некоторые эксперты считают, что армия функционирует только благодаря военной помощи от США, которая составила более 3 миллиардов долларов с 2006 года.

Близко к году со времени начала войны в секторе Газа после атаки ХАМАС на Израиль, израильская армия переключила свое внимание на прошлой неделе на Ливан и с тех пор провела массовые авиационные удары в своей северной соседней стране. Эти удары целятся в руководство Хезболлы, инфраструктуру и склады оружия - все подкреплено Ираном, который открыл второй фронт против Израиля с регулярными ракетными атаками после атаки ХАМАС.

Наземная операция, известная как "Северный удар", является основным фокусом операции Израильской армии против ключевых военных целей Хезболлы. Эта операция включает в себя целевые атаки на объекты Хезболлы и ликвидацию ее террористической инфраструктуры в пограничных деревнях.

Несмотря на отвод ливанской армии от границы перед израильской наземной операцией, Государственный департамент США подтвердил начало ограниченных наземных операций Израиля против инфраструктуры Хезболлы, расположенной возле границы.

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