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Израиль испытывает интенсивные столкновения с Хезболлой.

 and  Carmen Simpson
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Израиль испытывает интенсивные столкновения с Хезболлой.

В ранние часы, как сообщает Израиль, они начали "ограниченную и целенаправленную" наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана. В настоящее время армия свидетельствует "интенсивные бои" и советует ливанцам держаться подальше от юга. "Хезболла" якобы использует гражданских лиц в качестве живого щита в этом конфликте.

Военный спикер Израиля, Авихай Адраэ, разместил сообщение в Telegram на арабском языке, предупреждая об опасности передвижения на автомобилях на юге Ливана. Сообщение указывало на "тяжелые столкновения на юге страны, где члены "Хезболлы" используют гражданское население и инфраструктуру в качестве живого щита для атак". Людей призывали избегать поездок на юг от реки Литани, примерно в 30 километрах от границы.

Согласно резолюции ООН, бойцы "Хезболлы" запрещено размещать южнее этой границы. Однако они постепенно вернулись в эту область после войны в Ливане в 2006 году. Израиль стремится побудить их уйти, чтобы обеспечить безопасное возвращение около 60 000 граждан в северные части страны.

"Хезболла" объявила, что они атаковали израильских солдат в Метуле дважды. Они якобы атаковали "продвигающихся вражеских солдат в Метуле артиллерийскими снарядами" и в том же районе атаковали "сбор вражеских солдат" ракетами. Город Метула находится на границе между Израилем и Ливаном.

Также были запущены различные снаряды из Ливана в северный Израиль. Некоторые были перехвачены, а другие упали в необитаемые районы, как сообщила израильская армия. Сирены воздушной тревоги ранее звучали вблизи городов Метулы и Авивим.

Израиль провел "ограниченную и целенаправленную" наземную операцию против проиранской "Хезболлы" на юге Ливана в ранние часы, как они утверждают. Удары были направлены против "террористических целей и инфраструктуры "Хезболлы". Ранее Израиль объявил об установлении "военной зоны, свободной от людей" в трех приграничных районах на севере Израиля. Пострадали районы вокруг Метулы, Мишава Ам и КирGiladi.

Почти год спустя после начала войны в секторе Газа после нападения радикального исламского ХАМАС на Израиль, военные Израиля теперь обращают внимание на Ливан, запуская широкомасштабные авиаудары в своей северной соседней стране. Эти удары направлены против руководства, инфраструктуры и складов оружия милиции, которые поддерживаются Ираном, открывая второй фронт против Израиля с постоянными ракетными атаками из Ливана сразу после нападения ХАМАС.

Следующие параграфы относятся исключительно к текущему конфликту в Ливане, учитывая наземную операцию Израиля против "Хезболлы". Воспользовавшись ситуацией, военный спикер Израиля предупредил об опасности передвижения на автомобилях на юге Ливана, ссылаясь на тяжелые столкновения и использование "Хезболлой" гражданских лиц в качестве живого щита.

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