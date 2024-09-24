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Израиль использует смелую тактику с пересмотренным подходом "Хезболлы"

Израиль усиливает свои нападения на «Хезболлу», очевидно, стремясь запугать фракцию, заставив её пойти на дипломатическое решение. Этот тактический ход таит в себе риск, так как может привести к нежелательным последствиям в будущем.

 and  Grigoriy Williams
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Дым поднимается над южным Ливаном после Израильских атак, сопровождаемый продолжающимися стычками...
Дым поднимается над южным Ливаном после Израильских атак, сопровождаемый продолжающимися стычками между Хезбollah и израильскими войсками, какobservation compton Tyre, южную область Ливана 23 сентября

Израиль использует смелую тактику с пересмотренным подходом "Хезболлы"

Эта стратегия вызывает сомнения, возможно, разработана с целью ввести в заблуждение их проблемного союзника, Соединенные Штаты, заставив верить, что дипломатическое решение, в которое Вашингтон вложил почти неловкие усилия, все еще является целью Израиля.

Чем больше страдает Хезболла сейчас, тем более вероятным кажется краткосрочная победа Израиля. Полномасштабная наземная война между истощенной, разобщенной израильской армией и обученной, разъяренной Хезболлой в южной части Ливана, скорее всего, будет катастрофической для Израиля. Это именно та сценария, которого с нетерпением ждет радикальная группа. Тем не менее, Израиль не чувствует себя обязанным вступать в этот бой в настоящее время.

Прошедшая неделя продемонстрировала огромную технологическую разницу между двумя противниками. Один вынужден полагаться на технологию двадцатилетней давности, чтобы избежать израильского шпионского ПО и слежения. Другой мастерски проникает в ограниченную цепочку поставок этого самого устройства – тысячи пейджеров из Тайваня – и имплантирует взрывные устройства, которые сразу же калечат нескольких высокопоставленных оперативников Хезболлы, одновременно убивая детей и раня тысячи других.

Если этого жестокого нападения было недостаточно, в течение 24 часов они убили еще больше боевиков, взорвав серию взрывных устройств в рациях, даже на похоронах тех, кто был убит накануне. В результате паники, якобы, Израиль смог выявить множество ошибок, совершенных членами Хезболлы, что привело к убийству нескольких высокопоставленных фигур, в том числе очень высокопоставленного командира Ибрагима Акила в результате взрыва в южной части Бейрута.

В течение всего этого времени позиции Хезболлы в южной части Ливана подвергались неоднократным авиаударам. Было нанесено значительное повреждение командованию, контролю, морали и оборудованию, все без единого израильского солдата на земле.

Не стоит недооценивать психологический и оперативный эффект нападения, подобного нападению на пейджеры, на любого противника. Члены Хезболлы, скорее всего, не знают, с кем они все еще могут связаться или общаться; они распадутся; они будут искать руководство; они могут не прийти к единому ответу; они могут даже вступить в кратковременные внутренние споры. Со временем они могут оправиться и жестоко отомстить, но пока Израиль использует первоначальную путаницу.

Где же вписывается "разрядка"? Израильский план, видимо, заключается в том, чтобы убедить Хезболлу в том, что она пострадала так сильно и боится дальнейшего ущерба для гражданского населения Ливана так глубоко, что согласится отступить к северу от реки Литани и уступить требованиям Израиля, позволив израильским гражданским лицам в северной части своей страны вернуться домой в безопасности. Это будет сложно для Хассана Насраллы – меру и сосредоточенного лидера Хезболлы, который также призвал своих мужчин перейти с смартфонов на пейджеры – представить такую политику как признак слабости после прошлой недели. Он может представить это как стратегию терпения – чтобы suggerieren, что это их единственный вариант, чтобы спасти Ливан и они могут иметь возможность сражаться в другой день – но это будет сложно.

Израильтяне, которые, похоже, полностью проникли в коммуникации Хезболлы, вероятно, имеют более подробное понимание внутренних дискуссий боевиков, чем они публично признают. Возможно, они оценили, что Насралла в конечном итоге должен уступить, так как его организация лишилась многих опытных бойцов в гражданской войне в Сирии.

С другой стороны, они могут посчитать, что Насралла действительно загнан в угол и вынужден ответить устойчивой ракетной атакой на израильские города. В этом сценарии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху останется с сомнительным оправданием для начала более крупного конфликта – "Они начали это".

Военными действиями прошлой недели для Хезболлы было настоящая катастрофа. Это вызывает аналогии с моментом, когда Россия вторглась в Украину в 2022 году – когда уважаемый монолит был раскрыт как не такой современный и сильный, как считалось ранее. На основе недавних уязвимостей Хезболлы Израиль, возможно, чувствует уверенность в том, что он может продолжать наносить серьезный ущерб – что его противник не имеет возможности эффективно ответить. Хезболла может стрелять лучше ракетами, безусловно, но многие перехватываются, и у них нет неисчерпаемых запасов. Верит ли Насралла, что это момент, чтобы запустить свой один большой залп? Или его иранские союзники побуждают его ждать другой возможности?

Если Хезболла добровольно отступит – или откажется и конфликт продолжится – Израиль все еще может цель за целью с помощью своего превосходящего воздушного флота, с небольшим непосредственным беспокойством о том, что Хезболла может потребовать слишком высокую цену на свои собственные центры населения. Израиль продемонстрировал свое пренебрежение к гражданским жертвам в Газе. Влияние любого увеличения насилия на обычных людей в Ливане будет двусторонним мечом: оно усугубит уже существующую ненависть к Израилю, но также вызовет враждебность к ущербу и хаосу, которые атаки Хезболлы причинили в Ливане.

Возможно, Нетаньяху – который, похоже, приоритетовал военные решения в течение последнего года, возможно, ради собственной политической выгоды – верит, что он может бомбардировать Хезболлу до нерелевантности. Израиль может нанести такой ущерб, что это приведет к качественному изменению того, что Хезболла может достичь. Однако войны редко заканчиваются там.

Хезболла будет восстанавливаться, так как ее цель укоренена в определенном месте и народе – Ливане и его шиитов. Урок, который медленно учила НАТО в Афганистане, должен быть тщательно рассмотрен здесь – что ликвидация многих среднеранговых командиров в регулярных ночных рейдах оставляет только их недовольных, радикализованных сыновей для переговоров в будущем. Израиль демонстрирует свою экспертизу в ведении войны и способность наносить серьезные потери, игнорируя гражданские жертвы. Но путь вперед для Израиля остается неопределенным.

Международное сообщество, в частности, весь мир, пристально следит за продолжающимся конфликтом между Израилем и Хезболлой на Ближнем Востоке. Несмотря на существенный ущерб, причиненный Хезболле, есть опасения по поводу возможного обострения конфликта и его последствий для региональной стабильности.

Сотрудники аэропорта применяют бульдозеры, чтобы устранить обломки на месте бомбардировки Израиля в южном районе Бейрута, Ливан, 23 сентября, понедельник.

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