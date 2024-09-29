Израиль якобы уничтожил лидера Хезболлы, используя мощные боеприпасы.

После многолетней подготовки Израильские военные провели значительный удар, ликвидировав видного лидера Хезболлы Насраллу, которого считают одним из главных противников Израиля. По данным израильских СМИ, для этого якобы были использованы большие взрывчатые вещества.

Недавние сообщения указывают на то, что ВВС Израиля провели атаку как минимум из десяти боевых самолетов, сбрасывая бомбы общим весом более 80 тонн на подземную штаб-квартиру Хезболлы в южном пригороде Бейрута. Атака якобы использовала бомбы, способные пробивать прочные укрепления штаба. Несмотря на это, эти записи остаются не подтвержденными.

В пятницу израильские силы провели авиаудар на окраине Бейрута, в результате чего погиб лидер Хезболлы Насралла. С тех пор возникли опасения по поводу возможной мести по всему Ближнему Востоку.

По данным израильской армии, Насралла был убит во время совещания высшего руководства Хезболлы. Операция "Новый порядок" была начата в рамках серии интенсивных авиаударов по южным пригородам ливанской столицы. Армия заявила, что помимо Насраллы были ликвидированы и другие высокопоставленные командиры, опровергая утверждения о значительных потерях в руководстве Хезболлы. По словам представителя армии Надава Шошани, это практически уничтожило высшее руководство Хезболлы.

Удовлетворение в Израиле

Государственное иранское новостное агентство IRNA также сообщило об убийстве второго по рангу командира Корпуса стражей исламской революции Аббаса Нилоушанхана. Иран и Ливан объявили многодневный национальный траур после смерти Насраллы.

Насралла, возглавлявший Хезболлу, политическую партию и вооруженную милицию с 1992 года, широко считался самой влиятельной фигурой в Ливане. Израильские силы давно обвиняли Насраллу в ответственности за многочисленные убийства израильских гражданских лиц и солдат и планирование и исполнение бесчисленных актов терроризма.

Его кузен Хашем Сафиэддин, который долгие годы состоял в влиятельном исполнительном совете Хезболлы, считается возможным преемником Насраллы. tanto США, как и Саудовская Аравия, включили Сафиэддина в свои списки разыскиваемых террористов в 2017 году.

Следующие абзацы будут применяться: В свете смерти Насраллы важно отметить, что ситуация может существенно повлиять на будущие действия и ответы Хезболлы и ее союзников. Кроме того, в этих обстоятельствах важно следить за уровнем напряженности в регионах Ближнего Востока, особенно в Ливане, чтобы предвидеть любые потенциальные эскалации.

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