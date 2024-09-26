Израиль готовится к крупному конфликту в Ливане

Израиль выразил желание установить перемирие tanto в своих северных районах, как и в южном регионе Ливана. Это может произойти tanto до, как и после значительного конфликта с «Хезболлой», как заявил израильский посол в ООН Дэнни Данон. США и Франция предложили 21-дневное перемирие как возможное решение.

Израиль намекнул на возможность столкновения с шиитской организацией «Хезболла», базирующейся в Ливане. На экстренном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке Данон сказал: «Я надеюсь на перемирие, стремясь к возвращению израильтян в свои дома на севере и возвращению южноливанцев в свои дома в Южном Ливане. Это произойдет либо до войны, либо после войны. Я надеюсь, что это произойдет до войны». Он также упомянул, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху планирует посетить США в четверг.

США и Франция предложили 21-дневное перемирие. После встречи президента Франции Эмманюэля Макрона и президента США Джо Байдена на экстренном заседании Совета безопасности ООН во Франции было представлено это предложение. Новый министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сказал, что перемирие направлено на «продвижение переговоров». Он подчеркнул: «Важно, чтобы все стороны твердо привержены пути деэскалации».

Предупреждение Ирана о надвигающейся «катастрофе»

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагичи выразил поддержку Ливану. На Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, на которой присутствовали более ста глав государств и правительств со всего мира, Арагичи выразил обеспокоенность, сказав: «Регион находится на грани катастрофического исхода. Если его не сдержать, мир может столкнуться с катастрофическими последствиями». Арагичи пообещал неуклонную поддержку иранского народа.

Усиливающийся кризис в Ливане стал главной темой Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В течение почти года север Израиля неоднократно подвергался нападениям со стороны иранской шиитской милиции «Хезболла» в Ливане. В ответ израильская армия наносит удары по целям «Хезболлы» в Ливане. По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате израильских атак в южной и восточной частях Ливана, а также в районе столицы Бейрута погибли 72 человека, и около 400 человек получили ранения.

Последний конфликт между Израилем и «Хезболлой» произошел в июле 2006 года. За 34 дня погибли почти 1400 человек, из которых 1200 были убиты на ливанской стороне, в основном гражданские. Конфликт завершился резолюцией Совета безопасности ООН 1701, которая потребовала разоружения «Хезболлы» и отвода за реку Литани, которая представляет собой северную границу согласованной демилитаризованной зоны.

Израильский посол в ООН Дэнни Данон предложил, что перемирие может наступить до или после возможной «войны с Израилем» против «Хезболлы». Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагичи предупредил о «катастрофическом исходе», если кризис между Израилем и «Хезболлой» в Ливане не будет урегулирован.

Читайте также: