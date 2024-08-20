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Изменить пол и имя: шаговое руководство

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
В Германии, начиная с 1 ноября, человек вправе подать заявление на изменение назначенного пола и...
В Германии, начиная с 1 ноября, человек вправе подать заявление на изменение назначенного пола и выбранного имени при условии подачи заявки.

Изменить пол и имя: шаговое руководство

Шаг 1:

Посетите любое удобное для вас отделение ЗАГС, лично или по почте, чтобы выразить желание воспользоваться последним Законом о самоопределении. Данный закон позволяет изменить ваш зарегистрированный пол и, возможно, имя. Как сообщает "Финанztest" (9/2024), некоторые отделения ЗАГС даже предлагают онлайн-форму для этой цели. После регистрации, как правило, придется ждать около трех месяцев. Таким образом, вы можете начать этот процесс уже сегодня, пока новый закон не вступил в силу.

Шаг 2:

Запишитесь на прием в отделение ЗАГС, где вы зарегистрировали свои изменения. Не забудьте взять с собой все документы, удостоверяющие личность, свидетельство о рождении и любые сопутствующие свидетельства о браке или партнерстве. На этом приеме вы укажете, как вы хотите, чтобы ваш пол был указан в будущем, а также любые изменения в вашем имени. У вас есть шесть месяцев, чтобы завершить этот процесс, иначе процедуру регистрации придется повторить. Выбранное вами отделение ЗАГС затем направит обновленную информацию в отделение ЗАГС, где вы родились, чтобы вы могли запросить новое свидетельство о рождении.

Шаг 3:

Отделение ЗАГС, где вы родились, передаст изменения в ваше отделение ЗАГС. На этом этапе вы можете подать заявление на получение новых удостоверяющих личность документов. Обратите внимание, что несовершеннолетние в возрасте 14 лет и старше могут самостоятельно заявлять о своем желании, при условии согласия законных представителей. Если согласия нет, несовершеннолетние должны получить его через суд по семейным делам.

После завершения изменений в отделении ЗАГС вы можете уведомить Бундестаг Германии, чтобы они точно задокументировали ваши изменения пола и имени в своих записях. Это поможет сохранить единую правовую запись ваших изменений пола и имени во всех государственных учреждениях.

После получения новых удостоверяющих личность документов будет целесообразно уведомить немецкое посольство или консульство в вашей стране проживания, так как они также могут нуждаться в обновлении своих записей в соответствии с немецким законодательством.

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