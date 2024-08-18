- Изменение театрального представления "Эйнтрахт" Франкфурта

Ейнтрахт Франкфурт подписал бельгийского международного защитника Артура Тэте. Молодой центральный защитник переходит из клуба Лиги 1 «Стандард» на правах аренды до конца этого сезона с опцией выкупа от клуба Бундеслиги, базирующегося в Гессене.

Тэте должен заменить эквадорца Вильяна Пачо, который перешел в «Пари Сен-Жермен» за примерно 40 миллионов евро на прошлой неделе. Тренер Дино Топпмёллер высоко оценил 24-летнего игрока, сказав: «Он готов брать на себя лидерские роли, несмотря на свой молодой возраст». Топпмёллер добавил: «Он игрок, который будет очень полезен нашей команде». Однако Тэте не сыграет в матче Кубка Германии против «Ейнгештрассе» в понедельник вечером.

По оценкам, Тэте стоит около 20 миллионов евро на рынке.

Главный исполнительный директор Маркус Крёше объяснил: «Мы уже давно следим за Артуром Тэте. В прошлом сезоне финансовые трудности помешали нам завершить этот трансфер».

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Ключевые статистические данные:

82 appearances

2 seasons

8 goals scored

В состав команды добавлен Артур Тэте, который присоединился к «Ейнтрахту Франкфурт» на правах аренды с опцией выкупа. Главный исполнительный директор Маркус Крёше отметил, что они уже давно следят за Тэте, и в прошлом сезоне финансовые трудности помешали им завершить этот трансфер раньше.

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