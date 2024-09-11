Изменение одной игры в футбол может минимизировать повреждения мозга.

Начальные удары инициируют каждую половину и происходят после тачдауна или филд-гол. В соответствии с предыдущими правилами, команда, выполняющая удар, начинала на своей 35-ярдной линии и пыталась ударить мяч как можно дальше вниз по полю, чтобы повысить шансы своей защиты на остановку атаки противника, в то время как принимающая команда пыталась продвинуть мяч как можно дальше вверх по полю. С обеих сторон игроки атаковали друг друга на полной скорости, что могло приводить к очень жестким столкновениям между игроками.

Современная версия предусматривает, что игроки располагаются ближе друг к другу и ждут, пока мяч не ударится о землю или не будет коснут возвращающимся игроком в пределах 20-ярдной линии, прежде чем начать движение. Время покажет, сохранит ли это статус одного из самых опасных моментов в футболе. Однако некоторые молодые спортсмены считают, что профессионалы должны рассмотреть этот подход: в школе Riverdale Country School в Бронксе они вообще отменили удар.

Тристан Корнелл, капитан варсити команды и юниорский тейт-энд и мидл-лайнбекер в Riverdale, который никогда не играл в матче с ударом, прокомментировал: "Удар не так важен, как кажется со стороны. То, что у нас его нет, вероятно, позволяет нам оставаться здоровыми и конкурировать на протяжении всего сезона".

Решение удалить традиционный удар в Riverdale Country School было принято после сезона 2018 года, который был отмечен травмами, что вынудило школу отказаться от последней игры из-за нехватки здоровых игроков.

"Это было из соображений безопасности. Это был лучший вариант", - сказал Джон Пицци, директор по спорту в Riverdale.

Удары, подобные ударам, не только краткосрочная проблема для игроков: повторные удары по голове могут постепенно превратиться в более серьезную проблему позже в жизни, что может привести к хронической травматической энцефалопатии или CTE, смертельному заболеванию.

Участие в школьном футболе в США слегка возросло за последние два года, согласно опросу Национальной федерации государственных школьных ассоциаций 2023-24 года. Однако оно сокращалось почти десятилетие по мере роста опасений по поводу безопасности в игре.

Пицци подчеркнул, что школа всегда думает о мерах безопасности. В команде также есть четыре атлетических тренера, которые часто встречаются с Пицци. Но даже постоянные стратегические сессии не смогли предотвратить травмы, и к концу сезона 2018 года Пицци пришел к выводу, что им нужно принять другое решение.

Пицци связался со специалистами из Фонда по борьбе с сотрясениями мозга, организации, стремящейся защитить здоровье мозга спортсменов и сделать спорт безопаснее.

В сотрудничестве с фондом Пицци и его команда проанализировали статистику травм не только в своем дивизионе, но и среди профессиональных и колледжей спортсменов. Данные показали, что удары ответственны за непропорционально высокое количество сотрясений мозга.

Исследование 2018 года на данных сезона 2015 года Лиги плюща показало, что хотя удары составляют 6% от всех моментов, они ответственны за 21% зарегистрированных сотрясений.

В NFL удары были в четыре раза более вероятны, чтобы вызвать сотрясение, чем момент, вовлекающий бег или пас.

Под влиянием Пицци, Riverdale и команды в Метаполитанской независимой футбольной лиге решили отказаться от удара, чтобы минимизировать травмы. Это делает Riverdale первой известной школьной спортивной лигой в США, принявшей такие меры.

В начале каждой половины и после голов игроки больше не бегут друг к другу с противоположных концов поля на высокой скорости. Вместо этого команды выстраиваются на 35-ярдной линии нападения, а игроки, специализирующиеся на безопасности, начинают на 20-ярдной линии.

Школы в лиге также ограничили полноценные практические занятия шестью часами в предсезонный период и 15 минутами в неделю в течение обычного сезона. Они также ограничили нацеленный удар, важный момент, используемый командами для сохранения владения мячом после голов.

Конечно, не все сразу поддержали эти изменения.

"Я думаю, нам было трудно убедить некоторых наших родителей и некоторых более традиционных футбольных тренеров в том, что это сработает", - сказал Пицци.

Однако эти изменения оказались успешными. В лиге было отмечено общее снижение травм, в том числе сотрясений, согласно Пицци. Между 2019 и 2021 годами Метаполитанская независимая футбольная лига зарегистрировала снижение на 33% сотрясений.

Корнелл, юниор из Riverdale, приветствовал изменения. Травмы остаются проблемой даже в межсезонье. "Я просто хочу оставаться здоровым на протяжении всего сезона. Если я выйду из сезона, это подведет мою команду".

Пицци также отметил, что эти изменения повысили доверие родителей к тому, чтобы позволять своим детям участвовать в этом виде спорта. Как только новые правила вступили в силу, некоторые юниоры и сениоры впервые присоединились к команде.

Участие в футболе в лиге увеличилось на 18% между 2019 и 2021 годами. Поскольку команды больше не тратят время на тренировку ударов, тренеры могут уделять больше времени индивидуальным занятиям с менее опытными и younger игроками, которые обычно составляли команды ударов.

С такими убедительными доказательствами скептические тренеры и родители постепенно стали поддерживать изменения - даже при признании того, что травмы все еще могут произойти.

"Мы никогда не сможем полностью исключить сотрясения в спорте", - сказал Пицци. "К сожалению, это просто часть футбола".

Когда Пицци позвонил в Фонд по борьбе с сотрясениями мозга, он пошутил о перестройке футбола в США, и, похоже, именно это и происходит - по крайней мере, в его сфере. Он оптимистично смотрит в будущее, считая, что как только люди увидят, насколько полезными были изменения для его команды, другие последуют их примеру.

"Безопасность игроков в спорте, я бы сказал, находится близко к вершине наших приоритетов", - сказал Пицци.

Правила NFL менялись со временем, но Ричард Маккей, со-председатель комитета лиги по играм, отметил, что в школьном футболе отборочные удары сильно отличаются от их профессиональных аналогов. Школьники не могут пнуть мяч так же далеко, как профессионалы.

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"Учитывая талант, который у нас есть, мы можем сделать это безопасно", - заявил Маккей.

Меддик NFL, доктор Аллен Силлс, выразил заинтересованность в потенциальном исключении отборочных ударов в школьном футболе, что лига рассматривает вместе с последствиями новых правил отборочных ударов.

"Все варианты на столе", - подтвердил Силлс.

"Конечно, отмена игры - это вариант, но я считаю, что есть и другие потенциальные решения, и мы пытаемся их найти. Неужели нет способа сохранить игру в игре, сохранив ее захватывающий аспект?"

CNN выражает благодарность Аманде Сели за вклад в этот отчет.

Решение об отмене традиционного отборочного удара в Riverdale Country School было принято в основном из соображений безопасности, так как игра вносила значительный вклад в количество сотрясений мозга. Капитан команды Тристан Корнелл считает, что это изменение позволило команде сохранить лучшее здоровье на протяжении всего сезона.

Сотрясения мозга, подобные отборочным ударам, могут иметь долгосрочные последствия, приводя к хронической травматической энцефалопатии (CTE), смертельному дегенеративному заболеванию. Это иллюстрирует, почему безопасность игроков в спорте является приоритетной задачей, и почему некоторые лиги рассматривают возможность изменения или исключения высокорискованных игр.

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