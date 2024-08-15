- Изменение климата увеличило вероятность средиземноморских жары

Вероятность жары, подобной той, что сейчас наблюдается в регионе Средиземноморья, существенно возросла из-за климатического кризиса, согласно анализу американской некоммерческой организации Climate Central. В частности, в Греции температура сейчас в пять раз выше нормы, заявила организация.

14 дней подряд выше 40°C

Организация сообщила, что июль в Греции был самым жарким за всю историю наблюдений, с 14 днями подряд выше 40°C. Также ожидается, что в середине августа температура будет на несколько градусов выше нормы, как в Италии, Франции и Албании. В Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Сербии, Венгрии и Австрии температура ожидается на шесть-десять градусов выше нормы.

В среду немецкий метеорологический сервис сообщил, что температура превысила 30°C почти по всему Средиземноморью. Ожидается, что в ближайшие дни будет по-прежнему жарко, с температурой до 38°C в Афинах и высоким риском лесных пожаров. В Греции уже несколько дней горит крупный пожар.

Изменение климата повышает риск пожаров

"Мы знаем, что погодные условия с высоким риском лесных пожаров напрямую связаны с изменением климата", - сказал Эндрю Першинг, ведущий автор анализа. "Изменение климата приводит к длительным периодам засухи и жары, что повышает риск пожаров".

"Мы должны оставить уголь, нефть и газ в земле", - подчеркнул Першинг. "В противном случае такие лета с экстремальными температурами в Средиземноморье станут новой нормой, не только в Греции, но и по всей территории".

Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с продолжающейся жарой в Средиземноморье, учитывая, что его члены, такие как Греция, сильно страдают от этого. Европейский союз выступает за ужесточение политики в области изменения климата, признавая повышенный риск жары и лесных пожаров из-за изменения климата.

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