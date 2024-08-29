- Изменение истины или факта: приветствие на одиннадцати различных иностранных языках

Прямое видеообращение лидера Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС) к футбольным фанатам на одиннадцати языках вызвало удивление у оппозиционной СДПГ. Причиной неопределенности стала серия видеороликов, размещенных в июне на платформах Instagram и YouTube администрацией региона, на которых Wüst приветствовал болельщиков из разных частей Европы на разных языках.

"Кажущееся языковое мастерство на самом деле является результатом работы искусственного интеллекта - реалистичное, но технически обработанное видео", - выразили обеспокоенность в запросе к администрации региона представители СДПГ. Голос и мимика Wüst в видео "с трудом или вовсе не распознаются как искусственные - несмотря на водяной знак".

В самом деле, программное обеспечение на основе ИИ так точно воспроизвело голос и мимику Wüst, что создавалось впечатление, будто он говорит сам - на английском, французском, итальянском, голландском, польском, португальском, румынском, испанском, чешском, турецком и украинском языках.

В частности, можно было услышать: "Дорогие футбольные фанаты, добро пожаловать в Северный Рейн-Вестфалию! Здесь бьется сердце футбола. Здесь живет немецкий футбольный чемпион. Как лидер региона, я приветствую вас всех на чемпионате Европы по футболу УЕФА и желаю вам отличного времени в нашей прекрасной стране".

В своем ответе администрация региона пояснила, что видео-приветствие содержало несколько очевидных признаков использования ИИ. Ведь четыре города Северного Рейна-Вестфалии принимали в общей сложности 20 матчей. "Чтобы отразить открытый и международный характер Северного Рейна-Вестфалии, администрация региона стремилась приветствовать посетителей чемпионата Европы по футболу УЕФА на их родном языке", - объяснила стратегию использования ИИ канцелярия земли.

Все правовые требования были соблюдены при использовании ИИ. В настоящее время разрабатываются руководства по использованию ИИ в различных сферах администрации региона. СДПГ призвала к осторожности, отметив, что все чаще становится сложно отличить подлинный контент от искусственно сгенерированного или манипулированного.

Несмотря на реалистичное впечатление, созданное видеороликами, администрация региона также разместила их на платформе Instagram, предоставив фанатам разноязычное приветствие в июне. Однако СДПГ продолжает предупреждать о растущих трудностях в распознавании подлинного контента и контента, созданного с помощью ИИ.

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