Изменения в рейтинге богатства приводят к тому, что основатель Temu становится самым богатым человеком Китая.

Технологический магнат Коллин Зхэнг, известный как Хуан, является одним из самых могущественных миллиардеров Китая, но сохраняет низкий профиль на публике. Это неудивительно, учитывая позицию Китая по отношению к тем, кто чрезмерно демонстрирует свое богатство, что может привести к внезапным исчезновениям.

Многие знакомы с приложением для шоппинга Temu, но fewer знают его создателя: Коллина Зхэнг, 44-летнего китайского миллиардера, возглавляющего стартап. С быстрым ростом в США и Европе успех Temu укрепил статус Хуана, сделав его самым богатым человеком в Китае, согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg, с оцененной стоимостью в $51,7 миллиардов.

Большая часть состояния Хуана приходится на его 25-процентную долю в Pinduoduo (PDD), в том числе Temu. Благодаря процветанию приложения он обогнал владельца минеральной воды Чжун Шаншана, чья стоимость оценивается в $47,4 миллиардов, согласно данным Bloomberg. Главный конкурент Хуана, Джек Ма, основатель equally известной торговой платформы Alibaba, в настоящее время занимает пятое место с $33,6 миллиардами.

Коллин Зхэнг, происходящий из скромной семьи, вырос с рабочими родителями в восточном китайском портовом городе Ханчжоу, ныне известном как китайская Силиконовая долина и местонахождение штаб-квартиры Alibaba. В студенческие годы Зхэнг преуспел в математике и языковых исследованиях, посещая элитную языковую школу для изучения английского языка.later он изучал компьютерные науки в Университете Висконсина и принял англизированное имя Коллин.

Ранние профессиональные предприятия Зхэнг привели его на Запад, где он получил работу программиста в небольшой компании в Силиконовой долине (Google) после окончания университета. Вернувшись в Китай, он основал свои первые компании в 2007 году и later Pinduoduo в 2015 году, позиционируя его как платформу для сельских farmers, а не для высококлассного шоппинга в крупных городах Китая.

Зхэнг объединил бизнес-модели китайских интернет-гигантов Alibaba и Tencent - шоппинг и игры, что позволило ему войти на западный рынок, на который Alibaba была не готова пойти. В 2022 году PDD запустила Temu и быстро распространилась на западном рынке с дисконтными играми, колесом удачи и цифровым кормлением рыб.

Состояние Зхэнг колеблется не только с ценой акций приложения Temu, но и с настроениями Коммунистической партии, как и у большинства китайских миллиардеров. Без поддержки КПК экономический успех подобного масштаба вряд ли возможен для таких, как Зхэнг, в Народной Республике. Их богатство и влияние слишком публичны, а их компании слишком влиятельны - они могут представлять потенциальную угрозу для лидеров в Пекине. Те, кто слишком активно продвигает свои экономические интересы, опускаются в внутренних рейтингах партии или воспринимаются как символы коррупции, могут столкнуться с быстрыми репрессиями со стороны службы безопасности, часто исчезая без суда, юридической защиты или надлежащей процедуры.

С момента прихода к власти в 2012 году президент Си Цзиньпин разгромил множество политиков, чиновников и миллиардеров через высокопрофильные антикоррупционные кампании, напоминающие голливудские шоу. Например, Чанг Сяобин, CEO China Telecom, Йим Фунг, CEO крупного финансового брокера, и БаоFan, основатель China Renaissance Holdings, все исчезли без вести на несколько недель. Сяо Цзяньхуа, CEO Tomorrow Holdings, был похищен днем из люксового отеля в Гонконге - в инвалидном кресле, с покрывалом на лице. Сюй Сян, владелец значительного инвестиционного фонда, был похищен из своей машины. Полиция заблокировала 36-километровый мост для ареста Сюя. Даже Менг Хонгвэй, глава китайского Интерпола, был задержан во время визита домой и later приговорен к 13 годам за коррупцию. В стране без независимых судов трудно отличить правду от вымысла.

Коллин Зхэнг, кажется, извлек урок из определенного инцидента в своей отрасли: после публичной критики Джеком Ма политики финансового сектора Китая Ма исчез на несколько месяцев в 2020 году. С другой стороны, Зхэнг кажется миллиардером, любимым президентом Си: он пожертвовал часть PDD на благотворительные цели, внес $100 миллионов в свой альма-матер, Zhejiang University, ушел с поста CEO PDD и сохранял низкий профиль с весны 2021 года.

Несмотря на свое значительное богатство и влияние, Коллин Зхэнг, создатель популярного приложения для шоппинга Temu, сумел сохранить низкий профиль в Китае, стране, известной своей позицией против чрезмерного демонстрирования богатства. На самом деле, скромный вид Зхэнг и его благотворительные взносы, такие как пожертвование в свой альма-матер и уход с поста CEO PDD, заслужили ему расположение китайского президента Си Цзиньпина.

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