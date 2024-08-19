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Изменения окружающей среды в Северном Рейн-Вестфалии: нехватка воды, сильные ливни, сильные жары

Повышение климатических условий, приводящее к усилению экстремальных погодных условий, влияет на Северный Рейн-Вестфалию, согласно исследованиям. Данные вызывают озабоченность.

 and  Anne Legman
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Каким образом меняется климат в Северном Рейне-Вестфалии: Раскрываются различные сценарии
Каким образом меняется климат в Северном Рейне-Вестфалии: Раскрываются различные сценарии

- Изменения окружающей среды в Северном Рейн-Вестфалии: нехватка воды, сильные ливни, сильные жары

Изменения в погодных паттернах, с более сухими периодами и обильными ливнями, которые чередуются чаще, чем когда-либо прежде: Исследователи изучили влияние глобального изменения климата на Северный Рейн-Вестфалию. Недавно Государственное ведомство по окружающей среде (Ланув) опубликовало результаты.

Ожидаемый средний уровень осадков, скорее всего, не изменится существенно, но будет больше случаев tanto обильных ливней, как и засушливых периодов. Причиной является ослабление струи быстрого воздуха, что приводит к задержке облаков с дождем в определенной области, вызывая обильные осадки, в то время как другие регионы остаются сухими.

Три сценария

"Текущие оценки показывают, что существующие глобальные усилия по борьбе с изменением климата недостаточны для ограничения глобального потепления ниже двух градусов", - объяснил президент Ланув Элке Райхерт. "Если не принять дополнительных мер, мы ожидаем повышения глобальной температуры примерно на три градуса к концу века по сравнению с доindustrialными временами".

Это имеет последствия: "Мы наблюдаем и испытываем на себе рост погодных аномалий, которые являются результатом изменения климата. Это включает в себя больше событий с обильными осадками, а также более теплых или сухих периодов", - сказала Райхерт.

Рекомендуется разрабатывать стратегии приспособления к изменению климата, не полагаясь на самый благоприятный сценарий, предостерегла Райхерт. Только если материализуется "сценарий предотвращения изменения климата" - то есть все цели Парижского соглашения по климату будут достигнуты вовремя - оно останется на уровне менее двух градусов по сравнению с доindustrialными временами. "Средний сценарий" приведет к глобальному потеплению примерно на 2,4 градуса Цельсия (1,7 до 3,2 градуса Цельсия). "Бизнес как обычно" сценарий согреет Землю примерно на 4,3 градуса Цельсия.

NRW Средняя температура: От 8,4 до 13,7 градусов

Средняя температура воздуха в NRW была 10 градусов Цельсия между 1991 и 2020 годами, что уже на 1,6 градуса выше, чем между 1881 и 1910 годами. По мнению экспертов, в лучшем случае средняя температура воздуха в NRW останется на текущем уровне к 2071-2100 годам. В "бизнес как обычно" сценарии она может повыситься до 13,7 градусов Цельсия.

Количество дней с температурами выше 30 градусов в NRW увеличится с 8 до 28 дней в год к концу века в "бизнес как обычно" сценарии. Ночи с температурами выше 20 градусов, которые в настоящее время бывают один или два раза в год, скорее всего, станут более частыми и будут происходить несколько раз в год.

Жаркие волны, определенные как три последовательных дня с минимум 30 градусами, ранее регистрировались в NRW примерно каждые три года. По обеим сторонам Рейна и Рура они могут происходить до пяти раз в год.

Осадки

2023 год установил рекорд по общему количеству осадков - 1198 литров на квадратный метр, и с 11,2 градусами был самым теплым. Прогнозы предполагают, что годовые осадки не изменятся существенно, но летние осадки, скорее всего, уменьшатся, а зимние - увеличатся. Поскольку более теплая атмосфера может удерживать на семь процентов больше водяного пара, это означает больше гроз и сильных ливней.

Региональные различия

Влияние будет различаться в разных регионах штата. Для густонаселенных областей вдоль Рейна и Рура, которые уже являются одними из самых теплых регионов Германии, жаркие волны будут особенно актуальны.

Для среднегорных регионов обильные осадки станут серьезной проблемой из-за риска внезапных наводнений, эрозии почвы и оползней.

С другой стороны, во время более длительных сухих периодов, особенно в регионе Мюнстерланд и Оствестфалия-Лippe, существует риск дефицита воды.

Риск лесных пожаров в NRW, за пределами среднегорных регионов, существенно возрастет. Ученые рекомендуют многочисленные адаптационные меры: от защиты от наводнений до зеленых городов и более устойчивых лесов.

Изменение климата в NRW

Предсказанный рост погодных аномалий включает в себя большее количество tanto обильных осадков, как и сухих периодов из-за изменения климата. В "бизнес как обычно" сценарии средняя температура воздуха в NRW может повыситься до 13,7 градуса Цельсия к концу века.

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