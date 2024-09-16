Изменения окружающей среды могут быть потенциально ответственны за катастрофический наводнение.

В случаях, подобных недавним наводнениям в Австрии и Чехии, люди часто задумываются: какую роль играет изменение климата в подобных бедствиях? Исследователи предложили предварительный ответ на этот конкретный вопрос. Зеленая партия выступает за увеличение финансирования превентивных мер, учитывая эскалацию климатического кризиса.

Первоначальные данные свидетельствуют о том, что антропогенные изменения окружающей среды могли существенно повлиять на нынешнее сильное выпадение осадков в Центральной Европе. Консорциум Climameter утверждает, что естественные колебания климата сами по себе не могут объяснить исключительную интенсивность события. Шторм был вызван резким контрастом между холодным полярным воздухом и теплым влажным воздухом, поступающим из обычно нагретых средиземноморских регионов.

Результат с учетом неопределенности

Однако вокруг этого вывода сохраняется значительная неопределенность из-за уникальности события. Так называемое исследование атрибуции использует данные современных (2001-2023) и исторических (1979-2001) низких давлений в регионе. Климатические данные прошлых десятилетий и климатические симуляции подвергаются статистическому анализу для таких исследований.

Исследователи утверждают, что экстремальные события выпадения осадков, подобные нынешнему "Борису", стали на 20% интенсивнее по сравнению с концом 20-го века. Это событие привело к сильным наводнениям в странах, таких как Румыния, Польша, Австрия, Словакия и Чехия. По данным IPCC, экстремумы водного цикла усиливаются быстрее, чем общий средний рост. В Западной и Центральной Европе на местном уровне прослеживается очевидная тенденция к увеличению наводнений.

Ланг призывает к увеличению финансирования для сохранения климата

В политике также исследуется связь между изменением климата и наводнениями. "Пережить несколько наводнений столетия в течение одного года - это все равно что жить в мире, где нет никакой нормальности", - заявила сопредседатель партии "Зеленых" Рикарда Ланг. Она подчеркнула важность обсуждения защиты климата в этих трагических обстоятельствах: "Отказываться от очевидной связи - все равно что отрицать реальность", - заявила она. "Пришло время действовать". Также необходимы и финансы для этих действий.

Заместитель канцлера Роберт Хабек также призвал к более решительной защите климата. "Ускорить расширение возобновляемых источников энергии, продвигать энергопереход и стимулировать производство, дружественное к климату в промышленности" - это срочные меры, сказал политик "Зеленых" группе Funke. Тем не менее, в настоящее время невозможно предотвратить более частые экстремальные погодные явления. Поэтому также важны дополнительные превентивные меры, настаивает Хабек. "Более сильные дамбы, системы удержания воды и расширение пространства для рек" - это необходимые меры для лучшей защиты людей.

Комиссия признала необходимость дальнейшего изучения связи между изменением климата и увеличением экстремальных погодных явлений. В свете этих выводов Комиссия предложила выделить больше средств на инициативы по сохранению климата и адаптивным мерам.

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