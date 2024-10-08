Излишества УЕФА и ФИФА вызывают хаос и страдания для Нагельсмана

Футбол приносит колоссальные доходы. Его используют на полную мощность. FIFA и UEFA получают выгоду, еще больше наращивая и продвигая свои соревнования. Больше, больше, все больше - вот девиз. Однако это не идеальная ситуация. Игроки уже месяцами выражают свои опасения, и их прогнозы сбываются. Нагрузка превысила допустимый предел. Среди самых громких критиков был Родри из Манчестер Сити, который недавно получил разрыв крестообразной связки и, скорее всего, пропустит этот сезон. Список долгосрочных травм продолжает расти.

В эти выходные крики о помощи раздались из Реала Мадрид. Правый защитник Дани Карвахаль также получил разрыв крестообразной связки и выбыл на длительный срок. По словам главного тренера Карло Анчелотти, игроки "разочарованы и обеспокоены, поскольку частые травмы вызваны плотным графиком". В последнее время редкий уик-энд проходит без неприятных новостей. И сейчас особенно страдает национальный тренер. Юлиан Нагельсманн останется без вратаря Марка-Андре тер Штегена, полузащитника Джамала Мусиала, Кая Хаверца, Никласа Фюлкруга и Робина Коха на предстоящих международных матчах. Травма тер Штегена серьезная, а остальные, скорее всего, скоро восстановятся.

В кругу игроков сформировался единый фронт против безумного графика. "Я бы солгал, если бы сказал, что мне нравится тренироваться больше, чем играть", - заявил Йонатан Тах, национальный игрок Леверкузена, от лица многих других. Но "в какой-то момент это нужно пересмотреть. Нужно понять, как поддерживать производительность с таким количеством матчей". Это вопрос, который нельзя игнорировать. Чем больше матчей, тем больше травм. Перед своей травмой крестообразной связки Родри оценил, что с новым форматом Лиги чемпионов и пересмотренным Клубным чемпионатом мира он будет играть около 70-80 матчей. "40-50 матчей" он считает максимальным, заявляя, что после этого производительность упадет или возрастет риск травм.

С другой стороны, швейцарский институт CIES опубликовал исследование, указывающее на отсутствие существенных доказательств увеличения нагрузки на игроков. Согласно исследованию, для 50 лучших игроков по общему игровому времени каждый сезон "тренд за последние три сезона по сравнению с любым трехлетним циклом с 1999/2000 года показывает дальнейшее снижение". Однако количество матчей продолжает расти, а вместе с ним и количество травм. Сейчас Франция обходится без Даяота Упамекано, а Англия беспокоится о Харри Кэйне. Бавария Мюнхен столкнулась с проблемами.

Случай Коха подчеркивает дилемму

Национальному тренеру приходится импровизировать, вызывая игроков, которых он не планировал, таких как Янис Блащивич, Джейми Левинг, Йонатан Буркхардт и Кевин Шадэ. В течение двух лет тренер планирует вести немецкую национальную команду к чемпионату мира в США, Мексике и Канаде, используя все матчи для построения новых иерархий и уверенности. Но он уже вынужден действовать в режиме чрезвычайной ситуации во второй фазе международных матчей после Евро. Он вынужден импровизировать. Такая ситуация не должна происходить в национальной команде; это должно остаться в прошлом.

Не каждая текущая травма связана с перегрузкой игроков. Но многие - да, так как телу и разуму редко дают время на восстановление. График достиг абсурдных размеров и становится все более хаотичным. Расширенные Лиги Европы, Клубные чемпионаты мира, масштабные чемпионаты мира и Лига наций изматывают ключевых игроков, заставляя их продолжать играть. Как ситуация с Робин Кохом иллюстрирует. "На медицинном совещании было согласовано, что Робин не сможет сыграть три матча этой недели. Но он настоял на игре против Баварии после своих выступлений против Киля и Бешикташа", - объяснил после матча в воскресенье тренер Франкфурта Дино Топпмоеллер.

Куда все это ведет? Увеличение числа травмированных игроков - не решение. Малые клубы, такие как 1. FC Heidenheim, не могут содержать достаточно большие составы, чтобы избежать потери качества во всех соревнованиях. Даже для клубов уровня Баварии Мюнхен это может стать непосильным бременем. В отличие от других международных футбольных держав, которые, казалось бы, бездонные фонды олигархов, шейхов или государственных фондов, она может не справиться с таким графиком. В Евролиге плотный график заставил некоторые команды выставлять две отдельные команды - одну для внутренних матчей и другую для международных соревнований. Это безумная ситуация, реальность, с которой сталкивается национальный тренер в настоящее время.

Несмотря на исследование CIES, не показывающее значительного увеличения нагрузки на игроков, количество матчей продолжает расти, а вместе с ним и число травм. Игроки, такие как Дани Карвахаль из Реала Мадрид и Родри из Манчестер Сити, среди многих других, выражают свои опасения, а Родри оценивает, что под новым форматом Лиги чемпионов и Клубным чемпионатом мира он будет играть около 70-80 матчей, что считает для себя пределом. Эта проблема особенно очевидна в национальной команде, где тренеры, такие как Юлиан Нагельсманн, сталкиваются с множеством отсутствий из-за травм.

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