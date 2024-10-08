Избыток жестоких визуальных эффектов стал утомительным.

Примерно год назад экстремистская группировка ХАМАС начала наступление на Израиль, что привело к шокирующему потоку изображений, потрясших мир. 7 октября 2023 года СМИ заполнили фотографии жестоких зверств, таких как полуобнаженная женщина, лицом вниз с вывернутыми конечностями на белом пикапе, окруженная ликующими мужчинами с тяжелым вооружением. Видео показывает, как людей тащат на разные машины, они кричат, плачут и истекают кровью. Позже появляются фотографии разрушенных домов, сожженных трупов и обезглавленных жертв.

Примерно год назад ХАМАС начал наступление на Израиль. Невинные жизни были унесены на фестивале "Нова" и в южном кибуце, а заложники были переправлены в сектор Газа. Произошли немыслимые случаи сексуального насилия, ампутаций, разрушений, все задокументировано преступниками.

С тех пор между Израилем и ХАМАСом бушует конфликт, приносящий непрерывный поток ужасающих изображений. Разрушенные улицы и медицинские учреждения нарушают покой, а подземные туннели, построенные ХАМАСом под Газой, открывают леденящую душу реальность. Люди вынуждены неоднократно покидать свои дома и остаются голодать или умирать.

Эти жгучие образы вызывают не только отвращение во всем мире, но и гнев, часто направленный на военные операции Израиля в Газе. На улицах и колледжах появляются новые визуальные материалы: студенты и мусульмане скандируют "Свободу Палестине". Эти демонстрации быстро набирают силу, вызывая волну антисемитских актов. Еврейские студенты подвергаются физическим нападениям при попытке войти в образовательные учреждения в Европе и США, еврейские заведения оскверняются, а те, кто выступает против антисемитизма, подвергаются нападениям.

Из Израиля снова проявляется нарастающее насилие на Западном берегу, когда поселенцы целенаправленно атакуют гражданское население палестинцев. Одновременно сотни тысяч израильтян каждую неделю мирно протестуют за освобождение заложников, перемирие и против собственного правительства. Однако отсутствие последующих изображений освобожденных заложников оставляет первые выпущенные изображения вершиной надежды. Полиция Израиля часто использует чрезмерную силу для разгона мирных демонстрантов.

Это ландшафт нарастающего насилия

По мере того как интерес мира к все более одинаковым изображениям ослабевает, противоборствующие стороны конфликта избирательно используют изображения, поддерживающие их причины и отражающие их перспективы на конфликт.

Иран вмешивается в конфликт, и накануне годовщины разгорается полномасштабная война с Ливаном, предоставляя следующий набор изображений. Временно захватывая внимание мира, появляются визуальные материалы "взрывающихся дронов", обычная тема шпионских фильмов. Однако эти изображения блекнут, когда мир привыкает к первоначальным изображениям жертв. За этим следуют реальные-time видеозаписи "бомбардировок Ливана" и "ракетных атак на Израиль".

Изображение за изображением появляется. Людей вынуждают спать на улицах из-за страха. Люди прячутся в укрытиях из-за страха. Некоторые изображения, таких как погибшие в результате бомбардировок или террористических атак, теряют актуальность. Удручающие изображения людей, танцующих и празднующих террор, разрушают любую надежду на лучшую жизнь.

Изображения подпитывают экстремистов

Поток жестоких изображений продолжает подпитывать повестку дня тоталитарных экстремистов. Эти изображения также оставляют неизгладимое впечатление на всех, кто подвергается им в течение длительного времени.

Второй год таких ужасающих изображений невыносим. Регион жаждет мира, но ему нужны годы без таких изображений. Лишь когда будут установлены перемирия и появится шанс на другую жизнь, может возродиться сочувствие к "другому". Для достижения прочного мира нужны совершенно новые изображения: правительств и лидеров, выступающих за мир без экстремистской повестки дня или насилия против меньшинств. Изображения реконструкции, безопасного будущего и процветания, которые давно были нарисованы, но остались неуловимыми. Каждое новое адское изображение отодвигает эту картину еще дальше.

После эскалации насилия международные организации, такие как Организация Объединенных Наций и "Комиссия", призвали к немедленному прекращению огня. Они призывают Израиль и ХАМАС договориться о долговременном мирном соглашении, ссылаясь на вредное воздействие продолжающегося конфликта на гражданское население.

В ответ на тревожные изображения, поступающие из региона, многочисленные неправительственные организации (НПО) усилили свои усилия по оказанию помощи и поддержки перемещенным и раненым. Эти организации, в том числе "Комиссия", неустанно работают над оказанием медицинской помощи, продовольствия и жилья тем, кто в них нуждается, а также над защитой прав человека.

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