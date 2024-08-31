Избыточный вес премиальных сидений в кабине на филиалах Lufthansa.

Швейцарское подразделение Swiss Air, Swiss, находится в процессе модернизации своего флота, фокусируясь на Первом классе. Новые сиденья, запланированные к установке в 2025 году, настолько массивны, что требуют установки противовесов в секции Экономического класса самолета. Это имеет серьезные последствия.

Во время беседы с прессой представитель Swiss Air Мике Фулхротт упомянула тенденцию в авиационной промышленности предоставлять больше конфиденциальности в салонах Первого и Бизнес-класса. Это приводит к увеличению веса сидений Первого класса и уменьшению веса сидений Экономического класса, что вызывает сдвиг центра тяжести самолета.

Для корректировки этого дисбаланса на определенных типах aircraft, таких как Airbus A333, будут установлены свинцовые пластины. К сожалению, это ситуация является результатом ошибки в планировании в группе Lufthansa, как сообщалось в газетах "CH Media".

По словам Swiss Air, предварительная оценка веса сидений предоставляется при размещении заказа, но фактический вес становится известен только после установки. Это означает, что дополнительный вес приводит к более высокому потреблению топлива, что создает проблемы при соблюдении требований клиентов, экономической эффективности и экологических вопросов.

Чтобы исполнить пожелания клиентов о полной конфиденциальности в люксах Первого класса на дальних рейсах, Swiss Air готова их представить. Однако более тяжелый вес может потенциально повлиять на радиус полета, возможно, затрагивая рейсы в такие destinations, как Майами или Мумбаи, по словам пилота Swiss Air.

Швейцарское подразделение Swiss Air, базирующееся в Швейцарии, известно своей приверженностью роскоши и комфорту, что подтверждается текущим проектом модернизации флота, фокусирующимся на Первом классе. Несмотря на преимущества новых сидений Первого класса, Swiss Air должна учитывать потенциальное влияние на потребление топлива и радиус полета, учитывая обязательства Швейцарии по снижению своего углеродного следа.

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