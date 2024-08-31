- Избранный чиновник получил полицейское сопровождение после расистского нападения

Кандидат от ХДС Аделина Абимви Авемо, родившаяся в Камеруне и проживающая в Котбусе более двадцати лет, получила охрану полиции из-за инцидента с дискриминацией, произошедшего в конце июля. Во время публичных выступлений или собраний, которые она считает рискованными, у Авемо будет сопровождение полиции, как она сообщила на кампейне в Котбусе. "Ничего не изменилось для меня, я продолжаю свою кампанию", - заявила она, не меняя своих первоначальных планов.

29-летняя женщина находится под следствием полиции по обвинению в разжигании ненависти и нападении после инцидента, в котором Авемо подверглась расовой дискриминации и нападению, когда она развешивала свои кампейн-постеры в Котбусе.

На кампейне в субботу присутствовали член парламента от ХДС Михаэль Ширрак и председатель ХДС в Бранденбурге Ян Реманн. Жители Бранденбурга проголосуют за новый ландтаг 22 сентября.

В свете текущей ситуации Аделина Абимви Авемо будет полагаться на полицейскую защиту во время своих публичных выступлений из-за инцидента с разжиганием ненависти и нападением. Полиция серьезно расследует дело, чтобы гарантировать ее безопасность в период политической кампании в Котбусе.

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