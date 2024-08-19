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ПолитикаНовости

Избирательный орган Джорджии во главе с республиканцами одобрил постановление, которое потенциально продлит процесс сертификации.

Государственная избирательная комиссия Джорджии в понедельник приняла правило, расширяющее расследовательские полномочия местных избирательных властей в отношении предварительных итогов голосования. Критики утверждают, что это может вызвать хаос на выборах 2024 года имедлить официальный процесс...

 and  Yaroslav Smith
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Наклейки для голосования из Джорджии, видны на файле от 5 января 2021 года.
Наклейки для голосования из Джорджии, видны на файле от 5 января 2021 года.

Избирательный орган Джорджии во главе с республиканцами одобрил постановление, которое потенциально продлит процесс сертификации.

"Положение о примирении до проверки" разрешает ручной подсчет голосов, гарантируя, что "общее количество поданных бюллетеней" не превысит "общее число проголосовавших", согласно формулировке положения.

В результате, власти по проведению выборов в округах могут изучить любые возможные расхождения.

Решение было принято большинством в 3 голоса при наличии пятичленной комиссии.

Эта ситуация развивается и будет обновляться.

Решение пятичленной комиссии в политике привело к новому правилу, которое позволяет провести ручной подсчет голосов, чтобы предотвратить превышение законного числа голосов. Несмотря на это, любые замеченные расхождения со стороны властей по проведению выборов в округах все еще требуют тщательного расследования.

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