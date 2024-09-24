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Избиратели Шри-Ланки назначают Марксистского Дисанаяке президентом, чтобы исправить экономические проблемы страны.

На выборах, состоявшихся в воскресенье, жители Шри-Ланки избрали президентом приверженца марксизма Ануру Кумару Ди Weibanayake, чья победа стала результатом веры населения в его обещания борьбы с коррупцией и укрепления экономики страны в период самого существенного финансового кризиса со времен.

 and  Wendy Allen
Время чтения 3 минут

Избиратели Шри-Ланки назначают Марксистского Дисанаяке президентом, чтобы исправить экономические проблемы страны.

Диссанайаке, 55 лет, не имея политической родословной некоторых из своих оппонентов в президентской гонке, лидировал с самого начала подсчета голосов, вытеснив действующего президента Викремасингхе и лидера оппозиции Премадасу.

"Мы верим, что можем преобразовать эту нацию, создать стабильное правительство и продвинуться вперед", - заявил Диссанайаке журналистам после своей победы, подтвержденной после второго подсчета голосов.

Выборы стали референдумом о Викремасингхе, который вел финансово обремененную нацию через хрупкое экономическое восстановление после экономического коллапса, но его жесткие меры не понравились избирателям. Он занял третье место с 17% голосов.

"Господин Президент, я передаю вам с любовью самое дорогое дитя, называемое Шри-Ланкой, которое мы оба очень ценим", - признал Викремасингхе, 75 лет, в заявлении.

Дисанайаке получил 5,6 миллиона или 42,3% голосов, что является значительным скачком по сравнению с 3%, которые он получил на предыдущих президентских выборах в 2019 году. Премадаса занял второе место с 32,8%.

Впервые в истории Шри-Ланки президентская гонка была решена вторым подсчетом голосов, так как ни один из кандидатов не смог получить обязательные 50% голосов для объявления победителем.

В соответствии с избирательной системой избиратели отдают три предпочтительных голоса своим избранным кандидатам. Если ни один кандидат не превысит 50% в первом подсчете, второй подсчет определяет победителя между двумя лидерами с помощью предпочтительных голосов, отданных за них.

Примерно 75% из 17 миллионов имеющих право голоса избирателей приняли участие в выборах, согласно данным избирательной комиссии.

Это были первые выборы Шри-Ланки после того, как ее экономика рухнула в 2022 году из-за острого дефицита иностранной валюты, что сделало невозможным приобретение жизненно важных импортов, таких как топливо, лекарства и газ для приготовления пищи. Протесты вынудили тогдашнего президента Раджапаксу бежать и в конечном итоге уйти в отставку.

Дисанайаке представил себя как агента перемен для тех, кто пострадал от жестких мер, связанных с программой МВФ на сумму 2,9 миллиарда долларов, пообещав распустить парламент в течение 45 дней после вступления в должность для получения свежего мандата для своих политик на всеобщих выборах.

"Результат выборов демонстрирует, что восстание, произошедшее в 2022 году, не закончилось", - сказал Прадеп Пириис, политический scientist в Университете Коломбо.

"Люди проголосовали в соответствии со своими чаяниями о разных политических практиках и институтах. АКД (популярный псевдоним Дисанайаке) олицетворяет эти чаяния, и люди собрались вокруг него".

Манифест Дисанайаке вызвал обеспокоенность среди инвесторов обещаниями снизить налоги, что может повлиять на цели МВФ по бюджету, и реструктуризацию долга в размере 25 миллиардов долларов. Однако во время кампании он занял более примирительную позицию, заявив, что все изменения будут внесены в консультации с МВФ и подтвердив свое обязательство по погашению долга.

Бесконечная борьба миллионов

Поддерживаемая соглашением с МВФ экономика Шри-Ланки показала осторожное восстановление. Экономика, как ожидается, вырастет в этом году впервые за три года, а инфляция снизилась до 0,5% с кризисного пика в 70%.

Тем не менее, высокие затраты на жизнь по-прежнему остаются значительной проблемой для многих избирателей, миллионы из которых продолжают бороться с бедностью, и многие возлагают надежды на лучшее будущее на следующего лидера.

Дисанайаке баллотировался в качестве кандидата от альянса Национальной народной силы, который включает его партию "Янаtha Вимукти Перема" с марксистским уклоном. Хотя JVP имеет всего три парламентских места, предложения Дисанайаке о ужесточении борьбы с коррупцией и большей поддержке обездоленных укрепили его популярность.

Ему придется убедиться, что Шри-Ланка остается на пути с программой МВФ до 2027 года, чтобы установить устойчивый путь роста, успокоить рынки, погасить долги, привлечь инвесторов и помочь четверти населения вырваться из бедности.

"Корень падения этой страны - плохое управление. У нас есть сильное чувство, что если мы получим компетентного лидера, чтобы возглавить эту страну, мы сможем преуспеть в будущем", - сказал Джанак Диас, 55-летний businessman в сфере недвижимости.

Новый избранный президент Дисанайаке признал сложные экономические обстоятельства, с которыми сталкивается Азия, в частности Шри-Ланка, сказав: "Мы понимаем трудности мира, и мы привержены борьбе с бедностью в нашем регионе".

На своей победной речи Дисанайаке выразил намерение укрепить связи с соседними странами в Азии, сказав: "Мы будем тесно сотрудничать с нашими азиатскими коллегами, чтобы способствовать экономическому сотрудничеству и стабильности в регионе".

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