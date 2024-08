- Избегайте таких источников напряжения

Жаркие Дни, Солнце, Напряженные Моменты! Примерно 61% немцев обычно проводят свой основной отпуск со своим партнером, как показал опрос компании Pronova BKK по медицинскому страхованию. Однако иногда противоположные стрессовые факторы могут привести к разногласиям. Около 11% из 1608 опрошенных лиц в возрасте 18 лет и старше предпочли бы провести свободное время без своего партнера.Nine percent prefer vacationing with friends or acquaintances, while an equal number prefer solitude.

Когда Погода Портится

Несмотря на желание многих пар провести тихий отпуск, несколько факторов могут быть особенно разрушительными и мешать расслаблению. Согласно опросу, 51% тех, кто отдыхает со своим партнером, считают плохую погоду отвлекающей. 26% раздражает плохое настроение своего партнера, 21% - шумные дети, 19% - незавершенные дела, такие как ремонт дома или домашние дела, 16% - чрезмерное использование смартфона партнером, 13% - ожидание управления всем, несмотря на отпуск, и 10% - работа партнера во время отпуска. Eight percent are annoyed by their own work-related tasks, and even 6% find spending extended time with their partner stressful. However, 18% also claimed they remain undisturbed during their vacation.

Что Может Успокоить

Эти факторы могут отрицательно повлиять на расслабление и даже привести к ссорам. "Часто это зависит от того, какие ожидания моего спутника и я имеем для нашего общего свободного времени", - говорит Патриция Тхамм, специалист по здравоохранению в Pronova BKK. Эффективное общение является ключевым для предотвращения возможных конфликтов. Гибкость также важна для расслабления. Ключ - компромисс - как часто бывает в отношениях: "Мы все уникальные individuals с разными потребностями. Всегда будут вещи, в которых путешественники расходятся во мнениях. Поэтому может быть полезно просто выделить некоторое время для себя во время отпуска, чтобы заняться личными интересами и восстановить энергию".

Партнеры должны слушать друг друга и уважать личное пространство, даже во время отпуска. Почему бы не провести некоторое время, делая покупки, загорая или расслабляясь в кафе, пока другой работает или нуждается в некотором времени для себя?

Установка реалистичных ожиданий для отпуска также может быть полезной. Вместо того чтобы воспринимать мелкие неудачи как massive disappointments, старайтесь воспринимать их спокойно. "Жалобы могут первоначально служить в качестве release", - говорит Тхамм. "Но затем мы должны также сосредоточиться на прекрасных и позитивных опытах и использовать нашу энергию для вещей, которые мы можем активно изменить и повлиять во время отпуска. Таким образом, мы укрепляем нашу психику и можем наслаждаться отпуском более мирно, даже в присутствии отрицательных влияний".

Немцы чаще всего подвержены воздействию внешних факторов, таких как плохая погода или шум. Отрицательные эмоции, мысли или переживания часто воспринимаются более сильно, чем положительные, и имеют большее влияние на наше психологическое состояние, заставляя нас переоценивать negative impressions по сравнению с положительными, как объясняет Тхамм.

И если погода испортится? Когда на улице идет дождь, можно, например, уютно устроиться в постели с партнером в отеле. Романтические моменты не должны ожидаться от партнера просто потому, что они в отпуске; иначе может разразиться буря в отеле. Если кто-то хочет романтики и близости, а другой не проявляет этих качеств, важно об этом поговорить.

Если кто-то сможет сдержаться, они также могут оставить свой телефон в покое. Если важный звонок не ожидается, оставить устройство в гостиничном номере во время ужина в романтическом ресторане или прогулки по пляжу не будет проблемой.

Еще одна ссора во время отпуска может произойти из-за расходящихся ожиданий или плохой погоды, так как некоторые individuals могут раздражаться из-за неблагоприятных условий или плохого настроения своего партнера. Это также может быть еще одна ссора во время отпуска, если один партнер чувствует себя обязанным управлять всем, несмотря на то, что он в отпуске, что приводит к стрессу и напряжению.

Читайте также: