- Из-за высоких температур они решили открыть зоны для купания на открытом воздухе для отдыха.

В северных широтах снова жарко: купальные зоны Гамбурга готовятся к предстоящей жаркой волне, открывая несколько общественных бассейнов в свои выходные в ближайшее время. "Бонденвальд откроет свои двери во вторник, а Naturbad Stadtparksee и Marienhöhe последуют за ним в среду и четверг", - сообщил представитель. Кроме того, Бонденвальд будет открыт каждую среду с 11:00 до 17:00, независимо от погоды, до конца купального сезона. Это означает отмену выходных дней, но часы все равно будут сокращены.

Администрация гамбургских бассейнов начала свой летний сезон медленно и мокро, откладывая открытие летних купальных зон и ограничивая часы работы из-за холодной и ветреной погоды. Сезон официально начался в середине мая в Кайфубад, а другие купальные зоны присоединились к нему в конце июня.

Несмотря на холодное начало лета, бассейн Бонденвальд продолжит свою работу каждую среду, независимо от погоды, до конца купального сезона. Люди, ищущие место для купания во время жаркой волны, могут рассмотреть возможность посещения Мариенхёэ или Naturbad Stadtparksee, так как они планируют открыть свои купальные зоны в ближайшие дни.

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