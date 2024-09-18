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Из мастера в технологического гуру

 and  John Stellmacher
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Гlobalные операцийи Rehau New Ventures охватывают шесть международных сайтов, которые возглавляются...
Гlobalные операцийи Rehau New Ventures охватывают шесть международных сайтов, которые возглавляются из Мюнхена

Из мастера в технологического гуру

Нильс Вагнер, возглавляющий Rehau New Ventures, неожиданно вернулся к семейному бизнесу. "Если честно, у меня были совсем другие планы", - вспоминает он свой выбор в пользу архитектуры. Но судьба и советы отца привели его обратно к своим корням в области пластиковой технологии.

Компания Rehau Group, основанная дедом Нильса после войны, изначально была пионером в пластиковой технике. Со временем она выросла в значительную компанию с более чем 20 000 сотрудников и годовой выручкой более четырех миллиардов евро. Сначала Нильс хотел прокладывать свой собственный путь, но его желание внести свой вклад и взять на себя ответственность привело его к семейному предприятию. В отличие от отца, у Нильса было больше свободы в выборе карьеры. "Мой отец дал мне гораздо больше свободы, чем у него самого была", - признается он.

Сегодня Нильс сталкивается с ответственностью ведения традиционной компании в цифровую эпоху. "Многие из наших продуктов уже давно существуют, с минимальными улучшениями", - объясняет он ситуацию. С Rehau New Ventures он руководит созданием новых цифровых бизнес-моделей в сферах строительства, жизни и образа жизни. С его глобальным опытом, проведенным в США и later в Китае, он теперь интегрирует передовые цифровые инструменты в производственный процесс: "В будущем строительные рабочие будут больше полагаться на цифровые устройства", - предсказывает он. Он видит это не только как вызов, но и как возможность модернизировать отрасль.

Строительная отрасль сталкивается с существенными трудностями, в частности, в области устойчивости и цифровизации. Нильс видит такие достижения, как модульное строительство и 3D-печать, как потенциальные способы повысить производительность и revolutionize жилищное строительство. Несмотря на технологические достижения, Нильс остается верен своим корням. "Мы проводим много времени, глядя в зеркало заднего вида", - признает он. Но Нильс понимает важность раннего использования возможностей, чтобы задать правильное направление.

Интервью с Нильсом Вагнером провели Фрауке Хольцмайер и Андреас Лаукат. Вы можете послушать полную беседу в подкасте "Так работает Германия".

Цифровая трансформация - это ответственность, с которой Нильс сталкивается при ведении Rehau, компании, глубоко укорененной в пластиковой технологии. С Rehau New Ventures он ведет создание цифровых бизнес-моделей в сферах строительства, жизни и образа жизни.

Понимая необходимость модернизации, Нильс интегрирует передовые цифровые инструменты в производственный процесс, предсказывая, что строительные рабочие будут больше полагаться на цифровые устройства в будущем.

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