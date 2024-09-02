Ивонн Кэттерфельд заявляет, что Альтернатива для Германии (AfD) не является жизнеспособным решением.

Выборы в Саксонии и Тюрингии вызвали обеспокоенность у известных фигур, таких как Yvonne Catterfeld. Певица, родом из Эрфурта, выражает тревогу по поводу будущего своего родного региона. Она уверена, что AfD продолжит нагнетать напряженность и угрожать демократии и верховенству права.

В обеих землях более трети избирателей проголосовали за AfD. Более того, в Тюрингии партия впервые стала самой сильной силой на выборах в ландтаг. Несмотря на это, их земельные отделения в обеих регионах считаются твердо правоэкстремистскими, а лидер партии в Тюрингии Björn Höcke официально признан фашистом.

Примерно треть избирателей выбрала ультраправую партию, но многие также обеспокоены этим трендом. Певица Yvonne Catterfeld, родившаяся в столице Эрфурта, выразила свои опасения, пока голосование еще продолжалось, на своей странице в Instagram.

Она уже давно следит за событиями в Тюрингии с тревогой, пишет она. В то же время она проявляет сочувствие к тем, кто разделяет ее опасения, и считает, что существенный результат AfD обусловлен обеспокоенностью избирателей другими вопросами, чувством заброшенности политикой.

Однако для Catterfeld ясно: "AfD не является решением и не найдет решений для проблем, а только углубит раздел нашей земли и еще больше угрожает нашей демократии и верховенству права". Она приводит в пример их отношение к журналистам и медийный ландшафт. "И это только начало", - предупреждает она, задавая риторический вопрос сторонникам AfD: "Вы когда-нибудь внимательно читали программу партии?"

Несмотря на разочарование в политике демократических партий, Catterfeld также кажется несколько разочарованной. "Я хочу, чтобы наши политики проснулись и исправили годы пренебрежения и восстановили доверие", - говорит она. Она также добавляет: "Я верю, что политика потеряла большинство избирателей в Тюрингии и Саксонии, и я надеюсь на политику, которая доступна, справедлива и где люди снова почувствуют себя в безопасности, экономически и в целом".

К сожалению, ситуация с формированием функционального правительства в обеих землях остается неясной после выборов в воскресенье вечером.

Yvonne Catterfeld, выражая свои опасения в Instagram, сказала: "Я уже давно слежу за событиями в Тюрингии с тревогой". Она также добавила: "Представителей шоу-бизнеса, в том числе журналистов и медийный ландшафт, следует уважать и защищать, так как отношение AfD к этим элементам угрожает нашей демократии и верховенству права".

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