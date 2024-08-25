- Южные сторонники ускоренного выселения и более строгого надзора.

Лидер баварцев Маркус Зёдер выступает за ужесточение процедур депортации для неудачных заявителей на убежище в Германии, что было спровоцировано инцидентом в Солингене. "Лица, которые являются заявителями на убежище, но не имеют действительных оснований для получения убежища, должны покинуть страну", - заявил глава партии ХСС во время онлайн-программы ARD "Вопрос вам", где граждане могут задавать вопросы политикам. Ответы были опубликованы в социальных сетях ARD.

На летнем обсуждении в программе ARD "Доклад из Берлина" Зёдер сказал: "Мы чувствуем, что проблема миграции выходит из-под контроля". Германия испытывает трудности в вопросе интеграции. Необходимо безотлагательно пересматривать законодательство.

Усиленная безопасность через усиленное наблюдение

Преступников необходимо оперативно задерживать и депортировать, в частности, в Сирию и Афганистан. "Реальность такова: мы должны быть более последовательными", - сказал Зёдер. "Мы должны предоставить полиции больше свободы для наблюдения". Он также продвигал случайные проверки, например, в пешеходных зонах. "Это приведет к большей безопасности". Должна быть пограничная полиция, наряду с федеральной полицией, для охраны государственных границ. Баварская пограничная полиция зафиксировала многочисленные совпадения в списках разыскиваемых.

Зёдер критиковал миграционную политику Союза около 2015 года как основную слабость во время правления канцлера Ангелы Меркель (ХДС). После этого были внесены многочисленные изменения и усовершенствования. Однако теперь коалиция "светофор", в частности "Зеленые", представила альтернативные возможности. "Мы - нация, любящая помогать, но нам нужна иммиграция, которая приносит нам пользу", - сказал Зёдер.

Шольц представлен как "печальный канцлер"

Зёдер не верит в способность федерального правительства реформировать миграционную политику. Текущий федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) в настоящее время не может обеспечить большинство в своем правительстве. "Без обид, но Олаф Шольц - уже печальный канцлер", - сказал Зёдер. Он добавил: "Лучший сценарий - если Олаф Шольц передаст ответственность нам, тогда все пойдет быстрее".

Зёдер осудил использование АФД инцидента в Солингене для получения голосов перед предстоящими выборами в Тюрингии и Саксонии как "непоследовательное и отвратительное". "АФД может воспользоваться этим, извлечь выгоду", - сказал он. "Но тем более важно, что мы теперь проясним ситуацию и честно заговорим".

Партии, участвующие в дискуссиях о миграционной политике в Германии, такие как ХСС, возглавляемая Маркусом Зёдером, выступают за ужесточение мер. Зёдер предложил предоставить полиции больше свободы для наблюдения, чтобы усилить безопасность и снизить преступность, в частности, при депортации преступников в страны, такие как Сирия и Афганистан.

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