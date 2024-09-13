Южный университет Алабамы зафиксировал самый высокий балл команды FBS с 1991 года, опередив Северо-Западный штат с решающим результатом 87-10.

Возможно, вы не поверите, но «Пантеры» смогли совершить этот подвиг всего за 51 минуты, при этом оба тренера согласились сократить четвертую четверть до шестиминутного таймера.

Южная Алабама установила новый рекорд по наибольшему количеству очков, набранных командой FBS в одной игре, с тех пор как Фресно-Стейт обыграл Нью-Мексико 94-17 в октябре 1991 года. Это также стало новым рекордом для Южной Алабамы и конференции Sun Belt.

«Пантеры» полностью доминировали в игре на выносе, набрав 363 ярда на земле и забив шесть тачдаунов от четырех разных игроков. Флэт Ботхолл и Кентрелл Буллок оба преодолели отметку в 100 ярдов на выносе и забили по два тачдауна каждый.

У «Демонов» выдался трудный вечер, так как «Пантеры» набирали очки почти на каждой своей атаке. Один промах с 50-ярдовым филд-голом в второй четверти и еще один, когда «Пантеры» решили встать на колено, так как уже имели существенное преимущество 87-10.

После поражений от Северного Техаса и Огайо в первых двух играх, Мейджор Эпплуайт наконец-то одержал свою первую победу в качестве главного тренера. Хотя он, возможно, и надеялся на победу, трудно представить, что она будет такой убедительной.

«Я горжусь тем, как наши ребята сыграли, как они отреагировали после поражения», - сказал он после матча, согласно AL.com. «В короткую неделю штаб проделал отличную работу. Я знаю, что это часто говорят, но они действительно это сделали».

Квотербек «Пантер» Джо Лопес сыграл ключевую роль в их успехе после возвращения от травмы, завершив 15 из 19 пасов на четыре тачдауна и 257 ярдов за два с половиной четверти, проведенных на поле.

«Это было замечательно», - сказал Лопес, согласно AL.com. «Было трудно просто сидеть и наблюдать прошлую неделю... Было здорово снова выйти на поле».

Южная Алабама начала игру мощно, забив два тачдауна, несмотря на то, что за четыре минуты они провели всего один розыгрыш атаки. Джамаал Притчетт вернулся 62-ярдовый пант на тачдаун, а Лопес нашел Джереми Веба в эндзоне.

Команды обменивались очками в первой четверти, закончив 24-10, но доминирование Южной Алабамы стало очевидным во второй четверти. Еще четыре тачдауна увеличили их преимущество до внушительных 52-10 к перерыву.

Третья четверть принесла еще четыре безоговорочных тачдауна, а «Пантеры» продолжали свою наступательную кампанию. Несмотря на согласие сократить четвертую четверть до шести минут, оба тренера позволили «Пантерам» еще одну возможность забить, закрепив четырехярдовый тачдаун от Джарвиса Дюра.

Таким образом, победа в такой короткий срок стала свидетельством исключительного спортивного выступления «Пантер». Их доминирование в игре на выносе и тачдауны от разных игроков существенно способствовали их впечатляющему спортивному достижению.

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