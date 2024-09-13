Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовости

Южный университет Алабамы зафиксировал самый высокий балл команды FBS с 1991 года, опередив Северо-Западный штат с решающим результатом 87-10.

В четверг, Южные альбамаские Ягуары установили новый рекорд по набору очков для команды FBS за последние тридцать лет, одержав победную битву против Северо-западного государственного университета духов с итоговым счетом 87-10

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут
Южная Алабама устанавливает новый рекорд с впечатляющим_DB6Y_Wtrasesofيكpng LHGVCx Magic 87 очков...
Южная Алабама устанавливает новый рекорд с впечатляющим_DB6Y_Wtrasesofيكpng LHGVCx Magic 87 очков anticipation, что является самым высоким счёт, когда-либо зафиксированным в истории школb506c4eb_1482 прив итоге его міста этой команды.

Южный университет Алабамы зафиксировал самый высокий балл команды FBS с 1991 года, опередив Северо-Западный штат с решающим результатом 87-10.

Возможно, вы не поверите, но «Пантеры» смогли совершить этот подвиг всего за 51 минуты, при этом оба тренера согласились сократить четвертую четверть до шестиминутного таймера.

Южная Алабама установила новый рекорд по наибольшему количеству очков, набранных командой FBS в одной игре, с тех пор как Фресно-Стейт обыграл Нью-Мексико 94-17 в октябре 1991 года. Это также стало новым рекордом для Южной Алабамы и конференции Sun Belt.

«Пантеры» полностью доминировали в игре на выносе, набрав 363 ярда на земле и забив шесть тачдаунов от четырех разных игроков. Флэт Ботхолл и Кентрелл Буллок оба преодолели отметку в 100 ярдов на выносе и забили по два тачдауна каждый.

У «Демонов» выдался трудный вечер, так как «Пантеры» набирали очки почти на каждой своей атаке. Один промах с 50-ярдовым филд-голом в второй четверти и еще один, когда «Пантеры» решили встать на колено, так как уже имели существенное преимущество 87-10.

После поражений от Северного Техаса и Огайо в первых двух играх, Мейджор Эпплуайт наконец-то одержал свою первую победу в качестве главного тренера. Хотя он, возможно, и надеялся на победу, трудно представить, что она будет такой убедительной.

«Я горжусь тем, как наши ребята сыграли, как они отреагировали после поражения», - сказал он после матча, согласно AL.com. «В короткую неделю штаб проделал отличную работу. Я знаю, что это часто говорят, но они действительно это сделали».

Квотербек «Пантер» Джо Лопес сыграл ключевую роль в их успехе после возвращения от травмы, завершив 15 из 19 пасов на четыре тачдауна и 257 ярдов за два с половиной четверти, проведенных на поле.

«Это было замечательно», - сказал Лопес, согласно AL.com. «Было трудно просто сидеть и наблюдать прошлую неделю... Было здорово снова выйти на поле».

Южная Алабама начала игру мощно, забив два тачдауна, несмотря на то, что за четыре минуты они провели всего один розыгрыш атаки. Джамаал Притчетт вернулся 62-ярдовый пант на тачдаун, а Лопес нашел Джереми Веба в эндзоне.

Команды обменивались очками в первой четверти, закончив 24-10, но доминирование Южной Алабамы стало очевидным во второй четверти. Еще четыре тачдауна увеличили их преимущество до внушительных 52-10 к перерыву.

Третья четверть принесла еще четыре безоговорочных тачдауна, а «Пантеры» продолжали свою наступательную кампанию. Несмотря на согласие сократить четвертую четверть до шести минут, оба тренера позволили «Пантерам» еще одну возможность забить, закрепив четырехярдовый тачдаун от Джарвиса Дюра.

Таким образом, победа в такой короткий срок стала свидетельством исключительного спортивного выступления «Пантер». Их доминирование в игре на выносе и тачдауны от разных игроков существенно способствовали их впечатляющему спортивному достижению.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Привлекалось ли внимание судьи к одежде Юрия Кнора в данном контексте?
Спорт

Юрий Норр критикует то, как власти обращаются с немецкими спортсменами.

Юрий Норр критикует то, как власти обращаются с немецкими спортсменами. Верхний класс гандболист Юри Кнорр выразил обеспокоенность по поводу обращения со знаменитыми спортсменами в Германии. По словам Кнорра, в немецкой спортивной сцене чрезмерно акцентируют внимание на поддержании определенного имиджа. "Людей на виду ожидают соответствовать определенным шаблонам, и если они

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Эти изображения насилия вызывают в памяти ужасные воспоминания о смертельных событиях.
Спорт

Эти изображения насилия вызывают в памяти ужасные воспоминания о смертельных событиях.

Эти изображения насилия вызывают в памяти ужасные воспоминания о смертельных событиях. В спорном инциденте в НФЛ разгорается скандал: звездного игрока Тайрика Хилла жестоко обращают с собой сотрудники правоохранительных органов. Лига хранит молчание, пока Хилл призывает уволить офицера. Этот инцидент бросает свет на продолжающуюся в США полицейскую жестокость и возрождает неприятные

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Игрок сборной Индианы по баскетболу Кэти Лэмб преследует соперницу в матче против Лас-Вегас Эйсес,...
Спорт

В поражении против Лас-Вегас Эйса, Кейтлин Кларк из Индианы Февер превзошла рекорд WNBA по ассистентам за один сезон.

Cэiline Clark побordinates несколько значимое достижение в своем замечательном дебютном сезоне, побив рекорд WNBA по результативным передачам в одной сезоне во время пораженияИндианы Фever от Лас-Вегас Эйсес со счётом 78-74 в пятницу на Gainbridge Fieldhouse.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно