- Южный регион выступает за пересмотр правил въезда иммигрантов

Маркус Зёдер, министр-президент Баварии и лидер ХСС, вновь призвал федеральное правительство кардинально пересмотреть свою миграционную политику. Он предложил такие меры, как депортации на границах, пересмотр закона об убежище, заключение соглашений о депортации с странами происхождения и расширение списка безопасных стран происхождения. На данный момент федеральное правительство не спешит выполнять эти требования.

Зёдер признал, что недавний пакет мер по убежищу федерального правительства содержит некоторые обнадеживающие аспекты, но этого все же недостаточно. "Пришло время для полноценной смены курса в миграционной политике. Закон об убежище нуждается в пересмотре, он устарел. Мы должны отправлять назад всех, кто не имеет законных оснований для защиты, например, тех, кто приезжает из безопасной третьей страны", - заявил он.

Зёдер выразил сомнения в искренности намерений федерального канцлера Олафа Шольца (СДПГ) вести переговоры по этому вопросу. "Учитывая выборы в Саксонии и Тюрингии, я бы посоветовал Шольцу воздержаться от тактических маневров. Я сомневаюсь в искренности его предложения", - сказал Зёдер.

Зёдер обвинил коалицию "светофор" в затягивании процесса.

Шольц ранее давал намеки на сотрудничество, но с тех пор ничего не изменилось. "Это было похоже на обещанные перемены: много обещаний, но никаких результатов", - прокомментировал Зёдер в газете.

"Текущие решения коалиции "светофор" могут представлять собой первый шаг, но они не достаточны. Более того, неясно, будут ли они реализованы. Мы видели это раньше с коалицией "светофор" - сначала соглашение, а затем застой", - добавил он.

По словам Зёдера, федеральное правительство могло бы быстро ввести меры для облегчения депортаций на границах. "Мы могли бы мгновенно развернуть центры содержания и карты оплаты по всей стране. Мы могли бы договариваться о возвращении своих граждан с Сирией и Афганистаном. Все возможно, и эффект был бы значительным", - заключил Зёдер.

Европейский Союз мог бы сыграть важную роль в заключении соглашений о депортации с странами происхождения, как предложил Зёдер. С помощью своего влияния и дипломатического веса ЕС мог бы ускорить процесс возвращения тех, у кого нет оснований для защиты, в безопасные третьи страны.

Несмотря на нежелание федерального правительства выполнять предложенные Зёдером меры, Европейский Союз, возможно, предложит более благоприятный подход к реформам миграционной политики.

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