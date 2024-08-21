Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиФутбол

Южный округ Дортмунда выступает против планов Rheinmetall.

Планируемые демонстрации против указанного спонсора

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут
Сборная болельщиков, названная в честь Южного фанатского сектора Дортмунда, организует демонстрации...
Сборная болельщиков, названная в честь Южного фанатского сектора Дортмунда, организует демонстрации против последнего спонсора клуба, Rheinmetall.

Южный округ Дортмунда выступает против планов Rheinmetall.

Ближайшее партнерство между футбольным клубом «Боруссия Дортмунд» и производителем оружия Rheinmetall, объявленное перед финалом Лиги чемпионов, вызвало бурю эмоций на «Вестфаленштадионе». Ожидаются беспорядки в ближайшие выходные.

Фанская группа «Южная трибуна Дортмунд» выразила свой протест против спонсорского соглашения «Боруссии Дортмунд» с компанией Rheinmetall. Они планируют провести демонстрации на дебютном матче против «Эйнтрахт Франкфурт» в субботу (в 18:30 по Sky и в прямом эфире на ntv.de). Фанаты хотят выразить свой протест против сомнительного партнерства BVB и компании DAX из Дюссельдорфа, заключенного в конце мая.

Как было сказано: «Мы отказываемся быть марионетками. Мы решительно осуждаем тот факт, что руководители BVB и все их комитеты согласились использовать сияние «Боруссии Дортмунд», чтобы улучшить имидж корпорации, производящей оружие, не учитывая собственные ценности».

Фанская группа призвала «каждого supportera «Боруссии» и каждый фан-клуб выразить свое недовольство соглашением с Rheinmetall во время матча. Приготовьте баннеры и/или плакаты, чтобы выразить свои критические замечания в начале второго тайма».

Фанаты обвиняют клубных чиновников в «стратегическом ходу»

После объявления сделки с Rheinmetall возникло недовольство со стороны пацифистов, правозащитников и даже части фанатской базы. Партнерство, как сообщается, предусматривает высокоvisible advertising spots, marketing privileges и предложения по мероприятиям и гостеприимству на стадионе и на клубной территории. CEO BVBHans-Joachim Watzke отметил, что безопасность и оборона являются основой демократии. «Поэтому мы считаем правильным глубоко погрузиться в то, как мы можем защищать эти основы».

Фанская группа критиковала отсутствие своего участия в принятии решений. «Никогда не были вовлечены представители фанатов в принятие решений. Впечатление, что представители фанатов были проконсультированы в процессе принятия решения, приведшем к сделке с компанией Rheinmetall, является неверным». Они также обвинили клубное руководство в «стратегическом ходе». Объявление партнерства непосредственно перед финалом Лиги чемпионов было попыткой «целенаправленно замаскировать это спорное решение через внимание СМИ к финалу».

Несмотря на споры, футбольная команда «Боруссии Дортмунд» готовится начать свой сезон матчем против «Эйнтрахт Франкфурт» в субботу. Среди волнения фанаты группы «Южная трибуна Дортмунд» пообещали протестовать против спонсорства команды производителем оружия Rheinmetall, обвиняя клубных чиновников в «стратегическом ходе» при объявлении партнерства непосредственно перед финалом Лиги чемпионов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Франция, руководимая Уильямсом, завоевала второе место на Олимпийских играх в Париже
Спорт

Французская олимпийская звезда Габби Уильямс заключила новый контракт с Сиэтлской бурей после похвального шоу на Играх

Гэбби Вильямс продлила контракт с командой WNBA Сиэтл Сторм на оставшуюся часть сезона 2024, sauverallicito.com после значительного вклада в ведущую Францию на Олимпийских играх 2021 года, как сообщает команда вRuKEM.host.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Фридрик Ричард, Эшер Хонг, Броди Малоне и Стивен Недороскік из США празднуют бронзу в finals...
Спорт

Триумф на Парижской Олимпиаде вызвал оптимизм среди тренеров мужской гимнастики в колледжах относительно будущего роста этого вида спорта.

Мужское художественное гимнастика США переживает общий спад на протяжении нескольких десятилетий, но достижения на Олимпиаде в Париже воспламенили оптимизм среди университетских тренеров по поводу будущего этого вида спорта.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Раньше Герберт был национальным тренером.
Спорт

Уважаемый тренер чемпионов мира Герберт хотел продолжить работу в DBB.

Уважаемый тренер чемпионов мира Герберт хотел продолжить работу в DBB. Гордон Херберт, тренер по баскетболу, выигравший чемпионат мира, покидает Федерацию баскетбола Германии (DBB). После того, как он завоевал бронзу на чемпионате Европы, победил на чемпионате мира и занял четвертое место в Париже, tenure Херберта с немецкой командой подошла к концу.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Ситуация с грешником и многочисленные вопросы, которые возникают.
Спорт

Ситуация с грешником и многочисленные вопросы, которые возникают.

Янник Синнер, ранее знаменитый своим блестящим имиджем в теннисе, сейчас сталкивается с облаком скандала из-за двух положительных тестов на допинг, вынесенного оправдательного вердикта и множества расспросов.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Политическая стабильность Германии: под контролем на грани демократии
Политика

Политическая стабильность Германии: под контролем на грани демократии

Грегор Петер Шмитц изучает публикацию на этой неделе, сосредоточившись на Бьёрне Хёке и предстоящем опросе Forsa, предсказывающем результаты предстоящих выборов в ландам

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Курту Кромеру вручили награду за его преданность признанию наличия депрессии.
Федеральные земли Германии

Курту Кромеру вручили награду за его преданность признанию наличия депрессии.

Юморист из Берлина открыто поделился своей личной борьбой с проблемами психического здоровья. Сейчас он продвигает снижение стигмы в отношении психических расстройств и был признан Фондом Роберта Эなみ за свои усилия.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно