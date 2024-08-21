Южный округ Дортмунда выступает против планов Rheinmetall.

Ближайшее партнерство между футбольным клубом «Боруссия Дортмунд» и производителем оружия Rheinmetall, объявленное перед финалом Лиги чемпионов, вызвало бурю эмоций на «Вестфаленштадионе». Ожидаются беспорядки в ближайшие выходные.

Фанская группа «Южная трибуна Дортмунд» выразила свой протест против спонсорского соглашения «Боруссии Дортмунд» с компанией Rheinmetall. Они планируют провести демонстрации на дебютном матче против «Эйнтрахт Франкфурт» в субботу (в 18:30 по Sky и в прямом эфире на ntv.de). Фанаты хотят выразить свой протест против сомнительного партнерства BVB и компании DAX из Дюссельдорфа, заключенного в конце мая.

Как было сказано: «Мы отказываемся быть марионетками. Мы решительно осуждаем тот факт, что руководители BVB и все их комитеты согласились использовать сияние «Боруссии Дортмунд», чтобы улучшить имидж корпорации, производящей оружие, не учитывая собственные ценности».

Фанская группа призвала «каждого supportera «Боруссии» и каждый фан-клуб выразить свое недовольство соглашением с Rheinmetall во время матча. Приготовьте баннеры и/или плакаты, чтобы выразить свои критические замечания в начале второго тайма».

Фанаты обвиняют клубных чиновников в «стратегическом ходу»

После объявления сделки с Rheinmetall возникло недовольство со стороны пацифистов, правозащитников и даже части фанатской базы. Партнерство, как сообщается, предусматривает высокоvisible advertising spots, marketing privileges и предложения по мероприятиям и гостеприимству на стадионе и на клубной территории. CEO BVBHans-Joachim Watzke отметил, что безопасность и оборона являются основой демократии. «Поэтому мы считаем правильным глубоко погрузиться в то, как мы можем защищать эти основы».

Фанская группа критиковала отсутствие своего участия в принятии решений. «Никогда не были вовлечены представители фанатов в принятие решений. Впечатление, что представители фанатов были проконсультированы в процессе принятия решения, приведшем к сделке с компанией Rheinmetall, является неверным». Они также обвинили клубное руководство в «стратегическом ходе». Объявление партнерства непосредственно перед финалом Лиги чемпионов было попыткой «целенаправленно замаскировать это спорное решение через внимание СМИ к финалу».

Несмотря на споры, футбольная команда «Боруссии Дортмунд» готовится начать свой сезон матчем против «Эйнтрахт Франкфурт» в субботу. Среди волнения фанаты группы «Южная трибуна Дортмунд» пообещали протестовать против спонсорства команды производителем оружия Rheinmetall, обвиняя клубных чиновников в «стратегическом ходе» при объявлении партнерства непосредственно перед финалом Лиги чемпионов.

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