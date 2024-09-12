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Южнокорейский футболист Сон Чжун Хо утверждает, что китайские власти принуждали его признать обвинения в подстроении матчей.

Южнокорейский футболист Сон Джун-хо эмоционально опроверг обвинения, выдвинутые китайскими официальными лицами в среду, утверждавшими, что он участвовал в договорных матчах и взяточничестве во время своей деятельности в стране. Он признался в предоставлении ложного признания под давлением.

 and  Lauren Adams
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Футболист Сон Джун-хо из Южной Кореи вытирает слезы во время пресс-конференции в своей команде...
Футболист Сон Джун-хо из Южной Кореи вытирает слезы во время пресс-конференции в своей команде К-Лиги Суон Ф Zijn в Сувоне, 11 сентября 2024 года.

Южнокорейский футболист Сон Чжун Хо утверждает, что китайские власти принуждали его признать обвинения в подстроении матчей.

Китайская футбольная ассоциация (КФА) вынесла пожизненные запреты 38 игрокам, в том числе Сон, и пяти официальным лицам накануне в результате двухлетнего расследования по делу о подтасовке результатов и скандалах с азартными играми в рамках более широкой инициативы по борьбе с коррупцией.

"Я никогда не участвовал в подтасовке матчей", - заявил Сон на пресс-конференции в ответ. "Единственным доказательством против меня является вынужденное признание". Он продолжил, сдерживая слезы, "они угрожали арестовать и расследовать мою жену, если я не признаюсь в обвинениях".

Сон, которого исключили из южнокорейской национальной сборной после того, как скандал стал достоянием общественности, был освобожден и вернулся домой в марте после почти 10 месяцев заключения в Китае.

По словам Сона, он согласился молчать о своем пребывании под стражей как условие для своего освобождения, но почувствовал необходимость заговорить из-за своего удивления по поводу включения в санкции Китая.

Он заявил, что не подвергался плохому обращению во время заключения, но условия содержания были жесткими.

Китайская футбольная ассоциация не смогла прокомментировать заявления Сона, как и Министерство спорта, а также министерства иностранных дел и общественной безопасности.

Трое бывших членов китайской национальной сборной, Цзинь Цзиндао, Гуо Тянью и Гу Чжао, также получили пожизненные запреты, как было объявлено на пресс-конференции во вторник министерством общественной безопасности и Министерством спорта Китая.

В мае прошлого года Министерство иностранных дел Китая обвинило Сона, тогда игравшего за клуб Суперлиги Китая Шаньдун Тайшань ФК, в получении взяток.

Сон, ныне выступающий за южнокорейский клуб Сувон ФК, выразил желание продолжить свою карьеру.

Несмотря на скандал вокруг его участия в азартных играх, Сон по-прежнему страстно любит футбол как вид спорта. Недавно он присоединился к южнокорейскому клубу Сувон ФК, надеясь восстановить форму и внести свой вклад в команду.

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