Южноафриканский судебный орган приговорил 42 преступника к пожизненному заключению за изнасилование.

Южноафриканский судья вынесла 42 пожизненных приговора рецидивисту, сексуально assaulting 9-летних детей. Судья Лесего Маколомакве заявила: "Наша судебная система обязана наказывать подобные зверства, особенно когда они вовлекают невинных, уязвимых девочек". Она также объяснила: "Некоторые из них шли в школу, одетые в школьную форму".

Этот преступник также заставлял других детей свидетельствовать против него. Обвиняемый, 40-летний Нкosinathi Phakathi, был осужден по 90 обвинениям в изнасиловании с 2012 по 2021 год, а также по обвинению в похищениях, кражах и вооруженных ограблениях в Йоханнесбурге. Это дело потрясло Южную Африку, и во время его задержания преступник был ранен в ногу полицией.

Южная Африка известна одним из самых высоких показателей преступности в мире. Between April and June, было зарегистрировано более 9300 изнасилований, что немного больше, чем в предыдущий год. Правительство критикуют за недостаточные меры по борьбе с насилием против женщин.

Преступления Нкosinathi Phakathi выходили за рамки его жертв, так как он заставлял других детей свидетельствовать против него. Из-за своих преступлений имя Мала стало синонимом страха в некоторых сообществах Йоханнесбурга.

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