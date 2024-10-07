Южная Швеция принимает цыганскую общину, пчелы на скамейке в парке в районе цыган

В дебютном матче Матса Хуммельса с АС Roma в Лиге Европы всё сложилось не так, как он надеялся. Чемпион мира 2014 года не вышел на поле, когда АС Roma потерпела поражение 0:1 от IF Elfsborg Boras из Швеции. Он наблюдал со скамейки запасных, как его новая команда борется, несмотря на то, что Майкл Баидоо (пенальти, 44') обеспечил победу соперникам. У Roma всего один балл в первых двух матчах, плохое начало.

Между тем, Манчестер Юнайтед едва избежал подобного исхода в матче против FC Porto. Они начали хорошо, ведя 2:0 благодаря голам Маркуса Рашфорда (7') и Расмуса Хойлунда (20'), но затем потеряли преимущество и сыграли вничью 3:3. Пепе (27'), Саму (34', 50') и удаление Бруно Фернандеса за Юнайтед (81') добавили им проблем, но Харри Магуайр (90.+1) спас очко.

После двух из восьми матчей пять команд делят первое место с двумя победами каждая; в эту группу входят соперники Roma, Лацио, которые обыграли OGC Ниццу 4:1. Педро (20'), Валентин Кастельянос (35', 53') и Маттия Цаккани (67') внесли вклад в победу Лацио, а Жерemie Бога (41') забил один гол за Ниццу, с помощью Юссуфы Мукооко, бывшего немецкого интернационала.

Блеск Челси

После завершения сотрудничества с Боруссией Дортмунд Хуммельс начал долгий поиск новой команды, в итоге подтвердив свой переход в Италию в начале сентября. Хотя он регулярно включается в состав, он все еще не дебютировал в своей новой форме.

В Лиге конференций FC Chelsea, считающийся главным фаворитом турнира, начал с убедительной победы 4:2 над KAA Гент. Бывшие английские чемпионы Челси, которые также сыграют против 1. FC Хайденхайм в третьем матче Лиги Европы 28 ноября, забили голы благодаря Ренато Виге (12'), Педро Нету (46'), Кристоферу Нкуunku (63') и Киернану Девсбери-Холлу (70'). Цуёси Ватабэ (50') и Омри Гандельман (90') ответили за бельгийцев.

Будущий соперник Хайденхайма, ПАФОС FC из Кипра, начал свой путь с солидной победы 4:1 над Petrocub Hincesti из Молдовы. ПАФОС готовится принять Хайденхайм во втором матче (24 октября).

После перехода Хуммельса в АС Roma он все еще не дебютировал в своей новой форме, несмотря на регулярное включение в состав. АС Roma продолжает свой путь в Лиге Европы, находясь в конце своей группы с одним баллом, отставая от Лацио, у которых две победы.

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