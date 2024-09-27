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Южная Корея намерена наказать за просмотр или хранение сексуально откровенных глубоких поддельных материалов.

 and  Katherine Bradley
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Участники акции с повязками на глазах держат плакаты с надписью "Постоянное изготовление глубоких...
Участники акции с повязками на глазах держат плакаты с надписью "Постоянное изготовление глубоких фейков: правительство также несет ответственность" на митинге против порнографии с глубокими фейками в Сеуле, Южная Корея 30 августа 2024 года.

Южная Корея намерена наказать за просмотр или хранение сексуально откровенных глубоких поддельных материалов.

В Южной Корее разгорелся скандал вокруг Telegram-чатов, где массово производятся и распространяются недопустимые и незаконные deepfake, что вызвало требования ужесточить наказание.

Лица, причастные к покупке, хранению или просмотру такого контента, могут получить до трех лет тюрьмы или штраф до 30 миллионов вон ($22,600), согласно проекту закона.

В настоящее время производство сексуально откровенных deepfake с целью распространения наказывается лишением свободы на пять лет или штрафом в 50 миллионов вон ($37,900) в соответствии с Законом о предотвращении сексуального насилия и защите жертв.

После вступления в силу нового закона максимальный срок наказания за такие правонарушения также увеличится до семи лет, независимо от намерений.

Для вступления в силу законопроекту необходимо одобрение президента Юна Сук Йеоля.

По данным агентства новостей Йонап, в этом году южнокорейская полиция зарегистрировала более 800 случаев сексуальных преступлений с использованием deepfake, что существенно больше, чем 156 случаев, зарегистрированных в 2021 году.

По данным полиции, большинство жертв и виновных - подростки.

На этой неделе полиция начала расследование в отношении Telegram, чтобы выяснить, играла ли зашифрованное сообщение приложение роль в распространении откровенного deepfake-контента.

Во всем мире страны пытаются найти лучший способ борьбы с распространением deepfake-материалов.

Конгресс США рассматривает несколько законопроектов, в том числе один, который позволит жертвам несанкционированных сексуальных deepfake подавать в суд, и другой, который сделает публикацию такого контента уголовным преступлением и потребует от технологических компаний его удаления.

Ранее в этом году социальная медиа-платформа X запретила пользователям искать Тейлор Свифт после распространения на социальных сетях поддельных сексуально откровенных изображений поп-звезды.

Проблема deepfake не ограничивается Южной Кореей, так как во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах, активно ищутся решения для борьбы с распространением такого контента. В Азии было зарегистрировано значительное увеличение случаев сексуальных преступлений с использованием deepfake в Южной Корее, где в этом году было зарегистрировано более 800 случаев.

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