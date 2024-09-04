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Юристы подвергаются угрозам в Солингене

В результате взрыва в Солнингене погибли трое. Подозрение пало на сирийца. В результате законная фирма из Дрездена, которая ранее представляла этого человека во время процесса об убежище, получила угрожающее предупреждение.

 and  Michael Bootcampf
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- Юристы подвергаются угрозам в Солингене

Несколько человек предупредили юристов, представляющих предполагаемого виновника инцидента в Золингене, и установили три символических захоронения с деревянными крестами возле юридической фирмы в Дрездене. Как сообщает полицейское управление Дрездена, эта фирма ранее представляла сирийца в его деле об убежище. В результате государственное управление безопасности начало расследование после установки захоронений и плакатов у входа в юридическую фирму в субботу. Плакаты обвиняют фирму в причастности к смерти трех человек, участвовавших в инциденте в Золингене.

Движение «Идентитаристов», как сообщается, взяло на себя ответственность за это действие в Дрездене через свой канал в Telegram, согласно данным полиции. Одним из подозреваемых является 25-летний мужчина из Цвиккау, получивший предупреждение о риске.

Подозреваемый инцидент в Золингене, Северный Рейн-Вестфалия, произошел, когда подозреваемый использовал нож, чтобы убить трех человек на собрании на прошлой неделе. Предполагаемый виновник - 26-летний сириец по имени Исса аль-Х., который в настоящее время содержится под стражей в Дюссельдорфе.

Движение «Идентитаристов» оправдало свои действия, заявив, что они отправляют сообщение против участия юридической фирмы в деле Individuals accused in the Solingen incident. Несмотря на предупреждение, другие фирмы могут столкнуться с подобными действиями из-за своего прошлого или будущего участия в спорных делах.

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