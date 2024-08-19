- Юридическое управление НДРВ решает технические проблемы после отключения электроэнергии

После отключения электроэнергии, вызвавшего проблему в сфере ИТ, системы ведомства юстиции в Северном Рейне-Вестфалии были восстановлены. Как сообщил представитель Высшего регионального суда Кёльна, который курирует главного поставщика ИТ-услуг ведомства, "все проблемы были решены", что принесло облегчение. Восстановление, по-видимому, произошло в период с пятничной ночью на субботу.

Отключение электроэнергии в Мюнстере вызвало проблемы в системе юстиции Северного Рейна-Вестфалии в выходные. Центральный дата-центр, как сообщается, был вынужден приостановить работу, а специалисты провели первичную оценку, чтобы убедиться, что серверам не был причинен постоянный ущерб. Отключение электроэнергии в пятницу привело к ограниченной электронной связи, даже затронув суды.

Несмотря на первоначальные сбои, вызванные отключением электроэнергии, ведомство юстиции смогло преодолеть проблемы в сфере ИТ и полностью восстановить свои системы. К сожалению, кратковременный период сбоев привел к некоторым задержкам в рассмотрении дел из-за нарушения электронной связи.

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