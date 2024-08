- Юридическая власть: решение об отмене судебных исков против Офарима

В отношении музыканта Гила Офарима (42) прекращено уголовное дело о ложном обвинении в антисемитизме, связанном со звездой Давида в отеле Лейпцига после уплаты штрафа. Об этом объявила 6-я камера уголовного суда Лейпцига, как сообщил представитель суда. Согласно решению, государство покроет судебные издержки. Представитель суда добавил, что Офариму придется оплачивать свои собственные юридические расходы и расходы соистца.

В октябре 2021 года Офарим опубликовал видео, в котором обвинил отель в дискриминации, утверждая, что менеджер потребовал снять его звезду Давида во время регистрации. Это видео получило широкую огласку в социальных сетях. В результате Офарим подал жалобу, но менеджер отеля также подал встречный иск о клевете. Во время суда Офарим признал свою вину и извинился.

Изначально суд приостановил уголовное дело против Офарима по обвинению в клевете и ложных обвинениях в конце ноября 2021 года в региональном суде Лейпцига. Однако Офариму было предписано уплатить штраф в размере 10 000 евро, который должен быть разделен поровну между еврейской общиной Лейпцига и мемориальным и образовательным центром «Дом Ваньзее» в Берлине. Офарим finally settled the payment after an extension of the deadline.

