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ПолитикаНовостиГермания

Юридическая власть: решение об отмене судебных исков против Офарима

Гиль Офарім неправомерно сообщил об антисемитском инциденте. Его судебный процесс завершился штрафом. signesomethyl, музыкант по-прежнему имеет финансовые обязательства.

 and  Michael Bootcampf
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Предъявление обвинения Гиллю Офариму в конечном итоге было прекращено (связанное архивное...
Предъявление обвинения Гиллю Офариму в конечном итоге было прекращено (связанное архивное изображение).

- Юридическая власть: решение об отмене судебных исков против Офарима

В отношении музыканта Гила Офарима (42) прекращено уголовное дело о ложном обвинении в антисемитизме, связанном со звездой Давида в отеле Лейпцига после уплаты штрафа. Об этом объявила 6-я камера уголовного суда Лейпцига, как сообщил представитель суда. Согласно решению, государство покроет судебные издержки. Представитель суда добавил, что Офариму придется оплачивать свои собственные юридические расходы и расходы соистца.

В октябре 2021 года Офарим опубликовал видео, в котором обвинил отель в дискриминации, утверждая, что менеджер потребовал снять его звезду Давида во время регистрации. Это видео получило широкую огласку в социальных сетях. В результате Офарим подал жалобу, но менеджер отеля также подал встречный иск о клевете. Во время суда Офарим признал свою вину и извинился.

Изначально суд приостановил уголовное дело против Офарима по обвинению в клевете и ложных обвинениях в конце ноября 2021 года в региональном суде Лейпцига. Однако Офариму было предписано уплатить штраф в размере 10 000 евро, который должен быть разделен поровну между еврейской общиной Лейпцига и мемориальным и образовательным центром «Дом Ваньзее» в Берлине. Офарим finally settled the payment after an extension of the deadline.

Инцидент с Гилом Офаримом и звездой Давида произошел в отеле Лейпцига в Германии. Несмотря на первоначальную приостановку дела о клевете и ложных обвинениях против Офарима, он был обязан уплатить совокупный штраф в размере 10 000 евро еврейской общине Лейпцига и мемориалу «Дом Ваньзее» в Берлине.

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