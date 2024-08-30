Юридическая команда Трампа настаивает на перемещении дела о "молчании" в юрисдикцию федерального суда.

Текущая ситуация наносит "прямой, необратимый ущерб" Трампу, заявили юристы Тодд Бланш и Эмиль Бове, имея в виду ноябрьские президентские выборы и ситуацию Трампа.

Перенос дела в федеральный суд мог бы предоставить Трампу "независимый суд, свободный от местных предрассудков, что позволило бы ему бороться с этими конституционными нарушениями", - заявили юристы.

Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам 30 мая по решению жюри Нью-Йорка за подделку деловых записей, чтобы скрыть выплату 2016 года порноактрисе Stormy Daniels. Это первый случай, когда бывший президент США был признан виновным в уголовном преступлении.

В июле Верховный суд постановил, что бывший президент имеет значительную иммунитет от уголовного преследования за "официальные действия" во время своего президентства, но не за "неофициальные действия".

В июле команда юристов Трампа подала ходатайство в суд Нью-Йорка о пересмотре дела. Судья Хуан Мерчан заявил, что примет решение по ходатайству о пересмотре приговора 16 сентября, а затем объявит приговор 18 сентября, всего за несколько недель до президентских выборов 5 ноября, на которых Трамп снова баллотируется от республиканцев.

В середине августа Трамп запросил отсрочку объявления возможного приговора до после выборов.

Вероятность тюремного заключения для 78-летнего Трампа, который соревнуется с демократической кандидатом в президенты Камалой Харрис, считается маловероятной. Эксперты предсказывают условный срок или штраф, учитывая, что это первое уголовное преступление Трампа и оно не является насильственным. Тем не менее, команда юристов Трампа добивается полного снятия виновного приговора.

Юристы упомянули потенциальную пользу от переноса дела в федеральный суд, считая, что это может предоставить Трампу "передачу" правосудия, свободную от местных предрассудков. Несмотря на решение Верховного суда, которое предоставляет бывшим президентам иммунитет за "официальные действия", команда юристов Трампа все еще добивается "передачи" отмены его приговора, стремясь к полному снятию виновного приговора.

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