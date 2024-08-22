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Юридическая команда Хантера Байдена утверждает, что специальный прокурор превратит его судебное разбирательство по налогам в злонамеренную кампанию по клевете на его репутацию.

Представители правовой защиты Ханттера Байдена якобы стремятся превратить будущий процесс о налоговом мошенничестве в шоу, направленное на подрыв его репутации

 and  Vladimir Milov
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Хантер Байден покидает федеральный суд во вторник, 4 июня 2024 года, в Уилмингтоне, штат Делавэр...
Хантер Байден покидает федеральный суд во вторник, 4 июня 2024 года, в Уилмингтоне, штат Делавэр (изображение AP)

Юридическая команда Хантера Байдена утверждает, что специальный прокурор превратит его судебное разбирательство по налогам в злонамеренную кампанию по клевете на его репутацию.

Во время слушания в Лос-Анджелесе адвокаты сына президента Джо Байдена атаковали специального прокурора Дэвида Уайсса и его команду, которые добились обвинительного приговора по обвинению в незаконном владении оружием в этом летом и теперь стремятся к победе в суде по налоговым обвинениям в следующем месяце.

Как заявил адвокат Хантера Байдена Марк Герагос, Уайсс пытается очернить своего клиента, представляя "сенсационное преследование в стиле независимого прокурора" и делая его виновным в глазах присяжных, избирательно фокусируясь на определенных фактах для склонения присяжных к виновному приговору.

Герагос назвал этот подход "формой клеветы на характер".

На слушаниях судья Марк Скарси принял решения по важным вопросам доказательств, в основном в пользу обвинения, усложняя задачу защиты Байдена. Он признал невиновным по девяти пунктам, в том числе по трем налоговым преступлениям.

С своего места Скарси постановил, что команда Байдена не может сообщить присяжным, что он полностью погасил свой налоговый долг в размере $2 миллионов. Кроме того, эксперт- свидетель, которого защита хотела использовать для объяснения влияния зависимости на принятие решений Байдена, был лишен права представлять доказательства.

Герагос описал зависимость как "основной аспект защиты", утверждая, что они планируют показать, как детская травма после смерти матери и брата привела его к алкоголизму и наркомании.

Защита хочет показать присяжным, что "есть связь между хваткой зависимости и предполагаемым уклонением от уплаты налогов", сказал Герагос.

Однако прокуроры оспорили это, заявив, что происхождение зависимости Байдена не имеет отношения к делу.

"Независимо от того, сколько наркотиков вы принимаете, вы не suddenly забываете, что когда вы зарабатываете $11 миллионов, нужно платить налоги", - argued специальный прокурор Лео Вайс.

Прокуроры обвиняют Байдена в десятилетнем плане уклонения от уплаты $1,4 миллиона налогов, одновременно наслаждаясь роскошными расходами, такими как стриптизерши, люксовые автомобили и роскошные отели.

Вайс заявил на слушаниях в среду, что присяжным должны быть представлены эти пикантные подробности, чтобы доказать, что Байден умышленно исказил их как бизнес-расходы, тем самым снижая свою налоговую обязанность. Например, Вайс упомянул, что свидетельница заявит, что она встретила Байдена в стрип-клубе и позже получила $1400 за "искусство", хотя она не продавала ему никакого искусства.

Вайс добавил: "Вы можете потратить $30 000 на веб-сайт для взрослых, если хотите - это не незаконно, но вы не можете заявить это как бизнес-расходы".

Герагос парировал: "Они рисуют картину для присяжных о ком-то, кто только что переехал в Вест-Голливуд и начал принимать кокаин... и не беспокоился об уплате налогов, как будто у него нет забот в мире... это действительно форма клеветы на характер".

В ходе продолжающейся правовой битвы тактика прокуратуры в суде над Хантером Байденом по налоговым обвинениям воспринимается как погружение в его личную жизнь, стремление запятнать его репутацию, подчеркивая его роскошные расходы и предполагаемое уклонение от уплаты налогов, что Герагос считает формой "атак на характер" через "политику вины по ассоциации".

В свете интенсивного внимания к финансовым записям и расходам Хантера Байдена дискуссия в зале суда подняла более широкие вопросы о роли политики в уголовных процессах и о том, как такие тактики могут влиять на общественное мнение.

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