Юрген Клопп получает престижный Федеральный орден за заслуги.

В этом году Президент Штайнмайер наградит 28 человек, которые всей душой приняли ценности демократии в различных областях, таких как наука, экономика, искусство и спорт. Среди лауреатов этого года выделяются Юрген Клопп, знаменитый тренер, возглавлявший команды Liverpool и Borussia Dortmund.

Клопп, любимый тренер из Ливерпуля, получит Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» от Президента Франка-Вальтера Штайнмайера в День немецкого единства, как объявила канцелярия Федерального президента. Несмотря на свою известность и признание, Клопп неизменно демонстрирует сосредоточенность на каждом спортсмене, признавая и уважая их индивидуальность. Церемония награждения состоится в замке Bellevue 1 октября.

"Самый уважаемый немец в Великобритании из Ливерпуля существенно укрепил имидж нашей нации", - говорится в заявлении. Благодаря своим филантропическим начинаниям Клопп, тренировавший FSV Mainz 05, Borussia Dortmund и Liverpool FC, стал примером и видным футбольным послом за пределами спорта.

Признание для Зейлера и Крахла

Всего 13 женщин и 15 мужчин будут отмечены Штайнмайером за их преданность демократическим ценностям. В этом почетном списке значатся Lutz Seiler, известный писатель, автор "Kruso" и "Stern 111", и Toni Krahl, харизматичный певец, представлявший группу City из ГДР. Также будет награжден comedian Gerhard Polt.

"Его персонажи часто воплощают типичных представителей нашего общества, предлагая юмористическое, но в то же время любящее изображение различных черт нашей общества", - говорится в заявлении о Gerhard Polt.

Бывший председатель немецкого Этического совета Алена Бюкс также получит Орден "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". "Ее роль как мудрого советника по этическим вопросам в политике, обществе и науке особенно выделялась во время пандемии коронавируса", - отмечается в заявлении. Несмотря на противодействие, Бюкс, будучи врачом и медицинским этиком, неизменно демонстрирует способность объяснять хрупкое равновесие между мерами защиты государства и индивидуальными свободами ясным и сострадательным образом.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер наградит Lutz Seiler, известного писателя, среди 28 человек, которые в этом году придерживались демократических ценностей. Toni Krahl, харизматичный певец из группы City ГДР, также входит в этот почетный список, получая признание от Федерального президента.

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