ЮНИСЕФ предупреждает о возможной угрозе для детей от появляющегося варианта мопокса

Количество случаев оспы вызывает беспокойство, с Демократической Республикой Конго, сообщающей о почти 18 000 случаях. Особенно тревожно, что это заболевание в основном поражает детей. Медицинские власти пытаются контролировать распространение с помощью вакцинации, но вакцины еще не доставлены.

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) подчеркивает уязвимость детей перед новым штаммом оспы. Как отмечает Этлева Кадилли, региональный директор ЮНИСЕФА для восточной и южной Африки, необходимо уделять первоочередное внимание нуждам детей в борьбе с инфекциями.

Ситуация в Бурунди особенно тревожна, с почти удвоением числа инфекций за неделю, согласно последним данным Африканского центра контроля заболеваний (АфриКЭН). По словам Кадилли, 60% случаев приходится на детей и подростков, и один из пяти случаев - у детей в возрасте до пяти лет. Кроме того, в различных частях страны зарегистрированы случаи кори, поражающие не вакцинированных и ослабленных детей.

Центральная Африка остается эпицентром вспышек оспы, с Демократической Республикой Конго, сообщающей о примерно 17 800 случаях с начала года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила высокий уровень тревоги из-за вспышек оспы в Африке и потенциально нового, более опасного штамма - кlade Ib. Это должно побудить к глобальной бдительности.

Оспа может передаваться от животных к людям, например, во время интимного контакта, вызывая симптомы, такие как кожные пустулезные поражения, лихорадка и мышечная боль.

Распространение тревоги

Ведутся планы по поставке 50 000 доз вакцины в Демократическую Республику Конго, а также в Бурунди, Уганду, Кению и Руанду. Однако "Врачи без границ" (МСФ) выражают обеспокоенность по поводу быстрого темпа распространения заболевания, особенно в Демократической Республике Конго.

«Помимо недавней мутации, мы также обеспокоены тем, что заболевание появляется в лагерях беженцев в Гоме, где люди живут в тесноте, и болезнь может быстро распространиться», - объясняет Ясмин Бехрендс, глобальный эксперт МСФ в Германии. В ответ МСФ уже усилила свою работу с экстренными командами на востоке Конго в течение двух месяцев.

Меры здоровья и безопасности являются ключевыми для контроля распространения оспы, особенно в районах с высокой заболеваемостью, таких как Бурунди и Демократическая Республика Конго. ЮНИСЕФ подчеркивает необходимость уделять первоочередное внимание мерам здоровья и безопасности, направленным на детей, так как они в основном страдают от этого заболевания.

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