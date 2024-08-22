Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЗдоровье и безопасность

ЮНИСЕФ предупреждает о возможной угрозе для детей от появляющегося варианта мопокса

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут
В Гома, Конго, медицинские работники информируют молодых людей о симптомах бешеной обезьяны.
В Гома, Конго, медицинские работники информируют молодых людей о симптомах бешеной обезьяны.

ЮНИСЕФ предупреждает о возможной угрозе для детей от появляющегося варианта мопокса

Количество случаев оспы вызывает беспокойство, с Демократической Республикой Конго, сообщающей о почти 18 000 случаях. Особенно тревожно, что это заболевание в основном поражает детей. Медицинские власти пытаются контролировать распространение с помощью вакцинации, но вакцины еще не доставлены.

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) подчеркивает уязвимость детей перед новым штаммом оспы. Как отмечает Этлева Кадилли, региональный директор ЮНИСЕФА для восточной и южной Африки, необходимо уделять первоочередное внимание нуждам детей в борьбе с инфекциями.

Ситуация в Бурунди особенно тревожна, с почти удвоением числа инфекций за неделю, согласно последним данным Африканского центра контроля заболеваний (АфриКЭН). По словам Кадилли, 60% случаев приходится на детей и подростков, и один из пяти случаев - у детей в возрасте до пяти лет. Кроме того, в различных частях страны зарегистрированы случаи кори, поражающие не вакцинированных и ослабленных детей.

Центральная Африка остается эпицентром вспышек оспы, с Демократической Республикой Конго, сообщающей о примерно 17 800 случаях с начала года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила высокий уровень тревоги из-за вспышек оспы в Африке и потенциально нового, более опасного штамма - кlade Ib. Это должно побудить к глобальной бдительности.

Оспа может передаваться от животных к людям, например, во время интимного контакта, вызывая симптомы, такие как кожные пустулезные поражения, лихорадка и мышечная боль.

Распространение тревоги

Ведутся планы по поставке 50 000 доз вакцины в Демократическую Республику Конго, а также в Бурунди, Уганду, Кению и Руанду. Однако "Врачи без границ" (МСФ) выражают обеспокоенность по поводу быстрого темпа распространения заболевания, особенно в Демократической Республике Конго.

«Помимо недавней мутации, мы также обеспокоены тем, что заболевание появляется в лагерях беженцев в Гоме, где люди живут в тесноте, и болезнь может быстро распространиться», - объясняет Ясмин Бехрендс, глобальный эксперт МСФ в Германии. В ответ МСФ уже усилила свою работу с экстренными командами на востоке Конго в течение двух месяцев.

Меры здоровья и безопасности являются ключевыми для контроля распространения оспы, особенно в районах с высокой заболеваемостью, таких как Бурунди и Демократическая Республика Конго. ЮНИСЕФ подчеркивает необходимость уделять первоочередное внимание мерам здоровья и безопасности, направленным на детей, так как они в основном страдают от этого заболевания.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

П Blancs, имеющих уникальную экспертизу, обнаружили дополнительное тело в 'Байесовском'.
Панорама

Тело предпринимателя Майка Линча было найдено в затонувшей яхте.

Тело предпринимателя Майка Линча было найдено в затонувшей яхте. Водолазы извлекли из затонувшей роскошной британской яхты "Бейзиан", находящейся у берегов сицилийского итальянского острова, пятый труп человека. Личность погибшего установлена как британский технологический магнат Майк Линч. Его тело было извлечено с яхты на глубине 50 метров. К сожалению, 18-летняя

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
В Сан-Франциско, США, последствия кризиса фенциклидина более очевидны среди его жертв.
Панорама

Смертельные случаи, связанные с фентанилом в количестве двух миллиграммов: увеличивается ли количество этого мощного опиоида, поступающего в Германию?

- Смертельные случаи, связанные с фентанилом в количестве двух миллиграммов: увеличивается ли количество этого мощного опиоида, поступающего в Германию? В мире незаконного оборота наркотиков героин является популярным рекреационным веществом уже много лет, и значительная часть летальных исходов, связанных с наркотиками, в Германии приходится на него. Однако на рынке появляются более

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Во время своего размножения дюelisны могут проявлять агрессивное поведение
Панорама

Дельфины нападают на пловцов в Японии: может ли одиночество быть причиной?

В течение последних трёх лет дельфин нанес травмы приблизительно 50 людям в прибрежной зоне для плавания на западе Японии. Возможно, он испытывает одиночество и ищет партнёра по ně compagnie.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Сотрудники правоохранительных органов из Эссена подвергаются обвинениям после предполагаемого нападения на Майорке.
Панорама

Сотрудники правоохранительных органов из Эссена подвергаются обвинениям после предполагаемого нападения на Майорке.

Германцы якобы причастны к жестокому нападению на таксиста на Майорке, в результате чего он нуждается в госпитализации. Два сотрудника правоохранительных органов из Эссена сейчас подозреваются.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Молодой человек воскрешен в бассейне
Федеральные земли Германии

Молодой человек воскрешен в бассейне

Индивиды занимаются плаванием в мюнхенском бассейне. Бдительный находящийся вблизи человек впоследствии обнаруживает неподвижную фигуру на дне бассейна.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
"Боруссия" предпочитает сокращенный состав команды - Сахин обсуждает смену Бруннера
Федеральные земли Германии

"Боруссия" предпочитает сокращенный состав команды - Сахин обсуждает смену Бруннера

Боруссия Дортмунд вызывает волнение значительными усилением. Теперь команда сосредоточена на reduction своей группы игроков до срока трансферов. Одному талантливому игроку уже удалось перенестись за рубежом, и другой потенциальный уход может последовать.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Во время деклассирования дома в Англии была обнаружена газета, подробно описывающая последствия...
Стоит посетить!

Открытая статья из газеты "Титаник" после столетия и двенадцати лет в шкафу

Обнаружено в шкафу в Англии после более чем столетия историческая газета, изображающая страдания, испытанные родственниками пассажиров Титаника.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно