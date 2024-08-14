ЮНИСЕФ: миллионы детей страдают от сильной жары

В свете изменения климата, сегодня один из пяти детей - примерно 466 миллионов - живет в регионе, где enregistруются, по крайней мере, в два раза больше жарких дней, чем 60 лет назад, сообщает ЮНИСЕФ. "Дети не miniature взрослые; их тела более чувствительны к последствиям экстремальной жары", - заявила Лили Капрани из ЮНИСЕФ агентству новостей AFP.

Экстремальная жара не только имеет последствия для здоровья, но и влияет на образование детей, когда школы временно закрываются из-за очень высоких температур. В этом году это уже затронуло не менее 80 миллионов детей, согласно отчету.

Исследование показало, что только в Западной и Центральной Африке 123 миллиона детей - или 39 процентов - подвергаются воздействию температур выше 35 градусов Цельсия в течение примерно одной трети года. Например, в Мали термометр превышает 35 градусов более 200 дней в году. При этом большинство людей там не имеют кондиционеров, и частые перебои с электричеством делают вентиляторы бесполезными.

"Дети чувствительны и дышат быстро. Они не могут так же сильно потеть, как взрослые, и гораздо более восприимчивы к тепловому стрессу", - сказала представитель ЮНИСЕФ Капрани. Кроме того, жара способствует детскому недоеданию и повышает риск заболеваний, таких как малярия и лихорадка Денге. Она также отрицательно влияет на неврологическое развитие и психическое здоровье детей.

ЮНИСЕФ призывает к кампаниям по повышению осведомленности, чтобы помочь родителям распознавать признаки солнечного удара, лучшей подготовке медицинского персонала и установке кондиционеров в школах.

Прежде всего, правительства по всему миру должны бороться с изменением климата, призвала исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Расселл. Главы государств и правительств, которые представят новые национальные планы защиты климата в ближайшие месяцы в рамках Парижского соглашения, должны делать это "с амбициями и знанием того, что сегодняшние дети и будущие поколения будут жить в мире, который они оставят после себя".

Отчет ЮНИСЕФ подчеркивает, что по крайней мере 123 миллиона детей в Западной и Центральной Африке подвергаются воздействию экстремальной жары, а в Мали термометр превышает 35 градусов Цельсия более 200 дней в году. Чтобы решить эту проблему, ЮНИСЕФ призывает к установке кондиционеров в школах, улучшению медицинского обучения и кампаниям по повышению осведомленности о признаках солнечного удара.

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