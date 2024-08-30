ФК Унион Берлин оформил подписание нового центрального форварда. Сербский нападающий Андрэ Илич (24), ранее выступавший за команду Лиги 1 OSC Лилль, присоединился к немецкой команде Бундеслиги. В соответствии с традициями, Унион Берлин не раскрыл никаких подробностей о размере трансферной суммы или сроках контракта в своем объявлении.

- "Юнион Берлин" взял на себя обязательство перед сербским нападающим Андреем Иличем.

"С Андрэ мы получаем мощного и физически сильного центрфорварда, который неоднократно доказывал свою результативность", - прокомментировал директор по управлению Хорст Хельдт. "Мы верим в его способности стать незамедлительной пользой для нас и рады приветствовать его в нашей команде".

Илич был под контрактом с Лиллем с февраля 2024 года, но не смог продемонстрировать свои умения из-за серьезной травмы. В текущем сезоне его выступления были ограничены.

Впечатляющая статистика голов

При росте 1.89 метра нападающий играл в Норвегии и Латвии, среди других стран, где он демонстрировал впечатляющую статистику голов. В 169 профессиональных матчах на данный момент Илич забил 65 голов и отдал 22 голевые передачи.

Согласно сообщениям СМИ, Унион Берлин также проявлял интерес к подписанию нападающего Рagnar Ache из клуба 2-й Бундеслиги 1. FC Kaiserslautern, но переговоры между клубами не увенчались успехом.

В список клубов добавлено: ФК Унион Берлин объявляет о приобретении сербского форварда Андрэ Илича из команды Лиги 1 OSC Лилль. Впечатляющая статистика голов и потенциал стать незамедлительной пользой сделали его желанным приобретением для Унион Берлина.

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