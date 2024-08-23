Международная торговля или импорт-экспорт - Юго-западный регион испытывает снижение экспортной активности.

Текущий финансовый кризис оказывает влияние на экспортный сектор компаний в Баден-Вюртемберге. Ранние данные указывают на снижение экспорта на 3,7%, до 125,1 миллиарда евро, в первом полугодии, как сообщает Статистическое управление в Феллбахе.

В частности, автомобильная, машиностроительная и фармацевтическая промышленности столкнулись со снижением спроса на свою продукцию. Снижение импорта в январе-июне 2024 года было значительно выше, чем снижение экспорта, и составило 7,5%.

Основными рынками сбыта в этот период оставались США. Несмотря на снижение по сравнению с предыдущим годом, США остаются основным рынком сбыта для Баден-Вюртемберга, с уменьшением всего на 50,6 миллиона евро до 19,2 миллиарда евро. В целом, на юго-западе наблюдалось снижение экспорта в шесть из десяти крупнейших рынков сбыта по сравнению с предыдущим годом.

Наибольшее снижение экспорта произошло в Италию. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, экспорт в Италию снизился более чем на 2 миллиарда евро до 6,3 миллиарда евро (на 24,2%). Основной причиной этого, по мнению аналитиков, было значительное снижение экспорта лекарств.

Юго-западная экономика также понесла значительные потери в торговле с Китаем. Экспорт в Китай снизился на 15,7% до 8,4 миллиарда евро, в результате чего Китай опустился на три позиции до пятой в рейтинге наиболее важных рынков сбыта.

Статистическое управление в Феллбахе является источником данных о снижении экспорта в Баден-Вюртемберге. Несмотря на снижение, Феллбах по-прежнему является значимым местом сбора данных в регионе.

Основной причиной значительного снижения экспорта в Италию, которое повлияло на Баден-Вюртемберг, было уменьшение экспорта лекарств, как сообщают аналитики из Феллбаха.

Читайте также: