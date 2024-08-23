Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиФеллбах

Юго-западный регион испытывает снижение экспортной активности.

Экономическая ситуация в Баден-Вюртемберге ухудшается из-за снижения международного спроса. За первые шесть месяцев наблюдалось снижение экспорта.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Объемы экспорта юго-запада значительно сократились в первой половине года.
Объемы экспорта юго-запада значительно сократились в первой половине года.

Международная торговля или импорт-экспорт - Юго-западный регион испытывает снижение экспортной активности.

Текущий финансовый кризис оказывает влияние на экспортный сектор компаний в Баден-Вюртемберге. Ранние данные указывают на снижение экспорта на 3,7%, до 125,1 миллиарда евро, в первом полугодии, как сообщает Статистическое управление в Феллбахе.

В частности, автомобильная, машиностроительная и фармацевтическая промышленности столкнулись со снижением спроса на свою продукцию. Снижение импорта в январе-июне 2024 года было значительно выше, чем снижение экспорта, и составило 7,5%.

Основными рынками сбыта в этот период оставались США. Несмотря на снижение по сравнению с предыдущим годом, США остаются основным рынком сбыта для Баден-Вюртемберга, с уменьшением всего на 50,6 миллиона евро до 19,2 миллиарда евро. В целом, на юго-западе наблюдалось снижение экспорта в шесть из десяти крупнейших рынков сбыта по сравнению с предыдущим годом.

Наибольшее снижение экспорта произошло в Италию. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, экспорт в Италию снизился более чем на 2 миллиарда евро до 6,3 миллиарда евро (на 24,2%). Основной причиной этого, по мнению аналитиков, было значительное снижение экспорта лекарств.

Юго-западная экономика также понесла значительные потери в торговле с Китаем. Экспорт в Китай снизился на 15,7% до 8,4 миллиарда евро, в результате чего Китай опустился на три позиции до пятой в рейтинге наиболее важных рынков сбыта.

Статистическое управление в Феллбахе является источником данных о снижении экспорта в Баден-Вюртемберге. Несмотря на снижение, Феллбах по-прежнему является значимым местом сбора данных в регионе.

Основной причиной значительного снижения экспорта в Италию, которое повлияло на Баден-Вюртемберг, было уменьшение экспорта лекарств, как сообщают аналитики из Феллбаха.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Усиленные ограничения на железной дороге Рейнской долины в выходные дни
Федеральные земли Германии

Усиленные ограничения на железной дороге Рейнской долины в выходные дни

Пассажиры, путешествующие между Растаттом и Баден-Баденом, вынуждены были пользоваться substitute buses в течение двух недель. Это нарушение запланировано на продолжение и после выходных.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Портал Lebensmittelwarnung.de сообщает о возможном загрязнении французского сыра.
Федеральные земли Германии

Производитель сыра отказывается от производства из-за потенциального заражения листерией

Известны сообщения о бактериальном загрязнении в молочном продукте, произведенном во Франции. Причастный продукт и рекомендуемые действия для потребителей находятся под пристальным наблюдением.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Критика turnieju в сфере политика туризма отдаётся Никласом Дюброком, представляющем фракцию СДПГ.
Федеральные земли Германии

Группа СДПГ выступает за увеличение финансирования в секторе туризма.

Текущая статистика туризма для Шлезвиг-Гольштейна показывает неудовлетворительные результаты. Группа СДПГ винит в этом министра экономики Мадсена и требует увеличения его ответственности

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

В Берлине панда вновь рожает близнецов.
Панорама

В Берлине панда вновь рожает близнецов.

В Берлине панда вновь рожает близнецов. Эти крошечные создания весят меньше 180 граммов каждое и в настоящее время находятся в Берлинском зоопарке: близнецы панд появились на свет. Пара появилась на свет 26 августа в 13:03 и 14:19, как объявил зоопарк. "Оба детеныша находятся в хорошем здоровье и

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Усиленные ограничения на железной дороге Рейнской долины в выходные дни
Федеральные земли Германии

Усиленные ограничения на железной дороге Рейнской долины в выходные дни

Пассажиры, путешествующие между Растаттом и Баден-Баденом, вынуждены были пользоваться substitute buses в течение двух недель. Это нарушение запланировано на продолжение и после выходных.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Возбуждение ждет завершения начальной процедуры, запланированного на февраль.
Политика

Ограничение действия соглашения: решение на главных слушаниях в феврале

Временные отмены 'Компактного' указа о запрете, вынесенные Федеральным административным судом, вызвали трения. Окончательное решение по вопросу о запрете ожидается в феврале.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно