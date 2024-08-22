Будущие национальные выборы в 2025 году - Юг настаивает на своем исключении из черно-зеленой коалиции.

Маркус Зёдер из CSU отвергает идею "чёрно-зелёной" коалиции после выборов 2025 года. В посте на платформе X он критиковал текущее "светофорное" правительство, заявляя: "Зелёные являются идеологическим стержнем этого правительства, и их дальнейшее участие недопустимо для нас". Зёдер также осудил министра экономики Зеленых Роберта Хабека, утверждая, что его политика по отказу от ядерной энергии и закон о тепле сделала его худшим экономическим министром в истории страны. Ранее об этом сообщало издание "Бильд".

В ответ председатель фракции Зелёных Катарина Дрёге не исключила альянса с Союзом, как сообщает " Süddeutsche Zeitung" (SZ). Аналогичным образом, лидер партии "Зелёные" ОмидNouripour выразил открытость к новым политическим союзам. Однако Зёдер расценил это как "явное унижение" Зелёных, пытающихся заигрывать с Союзом. "Для CSU это ясно: никакой "чёрно-зелёной" коалиции после следующих выборов!"

После критики Маркуса Зёдера со стороны лидера CSU руководство Зелёных проявило гибкость, Катарина Дрёге не полностью исключила альянс с Союзом, а ОмидNouripour выразил открытость к новым политическим союзам. Тем не менее, Зёдер твёрдо отверг идею "чёрно-зелёной" коалиции после федеральных выборов 2025 года, назвав её "явным унижением" для CSU.

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