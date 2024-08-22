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ПолитикаНовостиФедеральные выборы

Юг настаивает на своем исключении из черно-зеленой коалиции.

Формирование правительства черно-зеленой коалиции после ближайших федеральных выборов считается вероятным некоторыми в партии Зеленых, но остается невероятным сценарием для лидера ХСС.

 and  Melissa Williams
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Маркус Зёдер, глава ХСС, считает маловероятным Formation.green coalition government на федеральном...
Маркус Зёдер, глава ХСС, считает маловероятным Formation.green coalition government на федеральном уровне, основываясь на качестве работы Роберта Габбека на посту министра экономики.

Будущие национальные выборы в 2025 году - Юг настаивает на своем исключении из черно-зеленой коалиции.

Маркус Зёдер из CSU отвергает идею "чёрно-зелёной" коалиции после выборов 2025 года. В посте на платформе X он критиковал текущее "светофорное" правительство, заявляя: "Зелёные являются идеологическим стержнем этого правительства, и их дальнейшее участие недопустимо для нас". Зёдер также осудил министра экономики Зеленых Роберта Хабека, утверждая, что его политика по отказу от ядерной энергии и закон о тепле сделала его худшим экономическим министром в истории страны. Ранее об этом сообщало издание "Бильд".

В ответ председатель фракции Зелёных Катарина Дрёге не исключила альянса с Союзом, как сообщает " Süddeutsche Zeitung" (SZ). Аналогичным образом, лидер партии "Зелёные" ОмидNouripour выразил открытость к новым политическим союзам. Однако Зёдер расценил это как "явное унижение" Зелёных, пытающихся заигрывать с Союзом. "Для CSU это ясно: никакой "чёрно-зелёной" коалиции после следующих выборов!"

После критики Маркуса Зёдера со стороны лидера CSU руководство Зелёных проявило гибкость, Катарина Дрёге не полностью исключила альянс с Союзом, а ОмидNouripour выразил открытость к новым политическим союзам. Тем не менее, Зёдер твёрдо отверг идею "чёрно-зелёной" коалиции после федеральных выборов 2025 года, назвав её "явным унижением" для CSU.

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