Италия вводит правила пляжа и светофоры для селфи, поскольку число туристов достигло пикового уровня

Итальянское Министерство туризма сообщает, что около 13 миллионов итальянцев будут путешествовать по стране в районе 15 августа, когда страна совместно празднует Ferragosto - древний праздник, установленный основателем Римской империи Августом для дачи отдыха рабочим, и католический праздник Успения Богородицы.

Добавьте к этому миллионы туристов, приезжающих из-за рубежа, и получите рецепт того хаоса, плохого поведения и несчастных случаев, которые регулярно становятся головной болью для Италии и всего мира.

В связи с этим многие места вводят новые правила и технологии, чтобы справиться с беспорядком. От острова Сардиния до каблука итальянского сапога в Апулии доступ к многим популярным пляжам теперь возможен только через бронирование в приложении, чтобы контролировать размер толпы. В то же время пластик, курение и даже полотенца и шезлонги запрещены на песке в ближайшие дни, согласно сообщениям итальянских СМИ.

Запрет на ночное плавание

Некоторые пляжи на острове Сардиния, который этим летом принял рекордное количество туристов, запретили использование камней для крепления зонтиков. Общины Санта-Тереза-ди-Галлура и Сант'Антиоко сообщают, что тех, кто не будет соблюдать это правило, оштрафуют на 500 евро ($550), согласно местным СМИ.

Тем не менее, в Сардинии мэр северо-восточного Олбии запретил ночное плавание, ночлег на пляже, костры и даже использование стульев и полотенец ночью, чтобы ограничить ночные гуляния - хотя 5-часовое ограничение на музыку может показаться излишне щедрым для некоторых.

В других местах правила строже. В Сассари, северо-западной Сицилии, музыка должна прекратиться в 2 часа ночи. В курортных зонах Платамона, Порто-Ферро и Ардженьера - в 3 часа ночи, согласно указу, опубликованному мэрами острова.

В Риме, Флоренции и Венеции установлены временные светофоры в местах с высокой пешеходной нагрузкой, чтобы предотвратить блокировку потока людей, делающих селфи.

На Амальфийском побережье власти будут регулировать количество автомобилей, загромождающих живописные дороги, путём ограничения въезда транспортных средств с чётными и нечётными номерами в определённые улицы в час пик, согласно местному туристическому совету Кампании.

Закрытие троп

Остров Капри последует примеру введения туристического въездного сбора, введённого Венецией earlier this year. Он будет взимать двойную обычную пошлину за прибытие в выходные дни.

Некоторые горные курорты в северной Италии в регионе Трентино используют мониторы для отслеживания потока пешеходов и будут закрывать тропы, которые становятся слишком переполненными, согласно региональному правительству.

По всей медитерранной ривьере северо-западной Лигурии, Augusto Sartori, региональный советник по туризму, объявил в среду, что уровень заполнения отелей составляет 99%, и регион фактически полностью забронирован на Ferragosto.

Даже отплыть в море не вариант для тех, кто не забронировал заранее.

Итальянский сектор круизного туризма оценивает, что в Генуе будет более 65 000 пассажиров, с шестью кораблями, совершающими 12 портов в течение двух недель до и после 15 августа. В Цивитавеккья, близ Рима, ожидается около 59 000 круизных пассажиров в то же время. В Неаполе - 45 000, а в Бари - около 25 000 пассажиров, которые присоединятся к смеси.

Министр туризма Италии Daniele Santache назвал проблему избыточного туризма "богохульством", но заверила, что Италия взяла её под контроль и готовится к будущим волнам роста числа посетителей.

"Избыточный туризм - это богохульство для меня, если что-то и является проблемой, то это управление и регулирование, с чем мы начали заниматься, как только вступили в правительство", - сказала она газете La Nazione в своем тосканском родном городе.

"Мы также готовим почву для будущих вызовов, от Милан-Кортина [Зимние Олимпийские игры 2026 года] до Юбилея [религиозный фестиваль 2025 года в Риме], который станет возможностью познакомить с менее известными реалиями, создать разнообразные туристические предложения и продемонстрировать наши прекрасные деревни".

Италия, как и многие другие места по всему миру, сталкивается с проблемами избыточного туризма в пик сезона, что может отрицательно сказаться tanto на качестве жизни людей, живущих в популярных местах, как и на качестве отдыха тех, кто приезжает.

Вероятно, это не то, что император Август представлял себе, когда он назначил летний праздник.

Путешественники, отправляющиеся в Италию на Ferragosto и празднование Успения Богородицы, могут столкнуться с хаосом, с сообщениями о том, что некоторые пляжи на Сардинии запрещают использование камней для крепления зонтиков и вводят штрафы за невыполнение правил.

В связи с избыточным туризмом в пик сезона Министерство туризма Италии вводит новые правила и технологии, чтобы контролировать толпу, такие как ограничение доступа автомобилей на Амальфийском побережье и установка временных светофоров в местах с высокой пешеходной нагрузкой в городах, таких как Рим, Флоренция и Венеция.

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