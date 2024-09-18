Италия скорбит о смерти победителя чемпионата мира Тото Шиллачи

Известный итальянский футболист национальной сборной, более известный как Тото Шиллачи, скончался в возрасте 59 лет. Ранее он выступал в качестве форварда за такие известные команды, как Интер Милан и Ювентус Турин, и скончался от осложнений, связанных с раком, в больнице Палермо, как сообщила его семья. В течение многих лет он боролся с этим заболеванием.

На чемпионате мира 1990 года, проходившем в его родной стране, где Германия завоевала свой третий титул, Шиллачи, коренной сицилиец, стал яркой фигурой. Его шесть голов сделали его лучшим бомбардиром турнира, и он также был назван лучшим игроком. Несмотря на свои достижения, Италия, к сожалению, уступила в полуфинале Аргентине, но Шиллачи смог обеспечить своей команде третье место, забив пенальти в последние минуты матча. В конце сезона он стал вице-чемпионом в номинации "Футболист года ФИФА", уступив победившему немецкому футболисту Лотарю Matthäus.

Однако вскоре после своей триумфальной игры на чемпионате мира форма молодой звезды резко пошла на спад. В Ювентусе, несмотря на тесное сотрудничество с известным товарищем по команде Роберто Баджо, Шиллачи не смог превзойти двузначные показатели голов после впечатляющего сезона с 15 голами. В 1992 году он присоединился к Интеру, но его выступления там были не впечатляющими. В 1994 году Шиллачи стал первым итальянским футболистом, подписавшим контракт с клубом "Джубило Ивата" в Японии, где он провел успешные три года.

В среду спортивный журнал "Газетта dello Sport" назвал Шиллачи "Бомбером Ночи Магии" в его честь. "Своими голами он зажег Италию одним летом, разжигая легендарный чемпионат мира 1990 года", - заявило издание. "Во второй половине своей жизни он боролся и выигрывал многие битвы, как на поле, так и вне его. На этот раз не получилось".

За свою международную карьеру Шиллачи сыграл 16 матчей и после ухода в Японию в 1994 году стал первым итальянским футболистом, присоединившимся к "Джубило Ивата". Шиллачи был женат дважды и оставил после себя троих взрослых дочерей.

После своего триумфа на чемпионате мира форма Шиллачи в Ювентусе начала ухудшаться, и фанаты, возможно, задавались вопросом: "- Почему он не забивает столько голов, как раньше?" Несмотря на тесное сотрудничество с Роберто Баджо, Шиллачи не смог превзойти двузначные показатели голов после впечатляющего сезона с 16 голами в Ювентусе.

Несмотря на свои последующие трудности, Шиллачи всегда будет помнить за свои подвиги на чемпионате мира 1990 года, где он зажег Италию своими шестью голами и выдающейся игрой, в итоге став "Бомбером Ночи Магии".

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