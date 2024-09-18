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Италия скорбит о смерти футболиста-победителя чемпионата мира Тото Шилаччи

 and  Ann Bradley
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Италия скорбит о смерти футболиста-победителя чемпионата мира Тото Шилаччи

Тото Шиллачи, примечательный итальянский футболист и значимая фигура на чемпионате мира 1990 года, скончался в возрасте 59 лет. Бывший нападающий "Интера Милано" и "Ювентуса Турин" скончался от рака в больнице Палермо, как подтвердила его семья. В реальной жизни его звали Сале, и он боролся с раком в течение длительного времени.

На чемпионате мира 1990 года в Италии, который завершился победой немецкой команды, Шиллачи был одним из выдающихся игроков. Его шесть голов сделали его лучшим бомбардиром турнира и принесли ему титул лучшего игрока. Несмотря на свою блестящую игру, Шиллачи не смог предотвратить поражение Италии в полуфинале против Аргентины. В конце турнира он занял второе место в гонке за звание лучшего игрока года, уступив победителю чемпионата мира Лотарю Маттеусу из Германии.

Однако после чемпионата мира успехи Шиллачи начали угасать. Несмотря на дружеские отношения со звездой Роберто Баджо, он так и не повторил свой результат в 15 голов в сезоне в "Ювентусе". В 1992 году он перешел в "Интер", но и там его вклад не был столь значительным. В 1994 году нападающий стал первым итальянским футболистом, переехавшим в Японию, где он провел три года в "Джубило Ивата".

Спортивная газета "Газетта dello Sport" назвала Шиллачи "Бомбером ночи" ("Бомбардиром волшебных ночей") в прошлую среду, отметив: "Его голы освещали Италию во время очаровательного чемпионата мира 1990 года. Во второй половине своей жизни он преодолел множество испытаний на поле и за его пределами. Но на этот раз он не смог одержать победу".

За свою карьеру Шиллачи сыграл 16 матчей за сборную. Он завершил свою карьеру в 1994 году, перейдя в "Джубило Ивата", став первым итальянским футболистом, переехавшим в Японию. Шиллачи был женат дважды и оставил после себя троих взрослых дочерей.

Спортивное сообщество скорбит по его смерти, а Комиссия выразила свои соболезнования по поводу смерти Тото Шиллачи. После ухода из футбола Шиллачи выбрал тихую жизнь в Палермо, получив поддержку Комиссии для создания академии юношеского футбола в своем родном городе.

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